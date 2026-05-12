Riesiges Sci-Fi-MMO sammelt Blut der Fans, will Geschichten von über 20 Jahren für die Ewigkeit bewahren

Eine der vermutlich verrücktesten Ideen soll die Geschichten des Sci-Fi-MMOs EVE Online verewigen. Dafür benötigen die Entwickler nur das Blut ihrer Fans.

Was ist bei EVE Online los? Das Fanfest zum riesigen Sci-Fi-MMO steht an. Am 14. – 16. Mai 2026 treffen sich die Spieler und Entwickler in der Hauptstadt von Island, Reykjavik. Im Zuge des Festes stellen die Entwickler Fenris Creations neue Spiele und Erweiterungen aus dem EVE-Universum vor.

Auch Community-Events und Partys sind geplant. Aber die wohl verrückteste Idee ist: The Capsuleer Edda. Das soll ein Projekt werden, welches die Geschichten von über 20 Jahren mit dem Blut der Fans verewigen soll – ja, mit echtem Blut.

Video starten EVE Online zegt mit Legion seine neueste Erweiterung passend für Neulinge Autoplay

Spieler tauschen Blut gegen eine Verewigung

Wie funktioniert das? Während des Fanfestes können Fans von EVE Online ihr Blut spenden, genauer gesagt nur einen Tropfen. Dieser Tropfen wird mit einer historisch fundierten Tintenstruktur aus dem 17. Jahrhundert vermischt, damit die Tinte aus Blut die Zeit überdauern kann.

Aus dieser Tinte soll schließlich ein Foliant erschaffen werden, in dem die Bluttinte von einem professionellen Kalligrafen per Hand auf Vellum, einem hochwertigen Pergament, gebracht werden soll.

Der CEO von Fenris Creation hat seinen Teil bereits beigetragen und einen Tropfen Blut für den Folianten gespendet. Den Vorgang hat er auf seinem X-Account geteilt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was sollen dort für Geschichten geschrieben werden? Zwei isländische Autoren kümmern sich um die Geschichten des Folianten. Dafür haben sie die Spieler interviewt, Feedback gesammelt und Geschichten aus New Eden, dem Universum, in dem EVE Online spielt, durchforstet.

Dort könnte auch die Schlacht mit über 10.000 Spielern niedergeschrieben werden, bei der sogar die Server gesprengt wurden.

Wie findet ihr die Verewigung der Spieler und ihrer Geschichten in so einem Folianten und würdet ihr euer Blut dafür bereitstellen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

Erst vor Kurzem hat der Entwickler von Crimson Desert, Pearl Abyss, das Studio von EVE Online verkauft. Der Käufer war der eigene Manager des Studios und gehört somit wieder Fenris Creations (früher CCP Games). Dabei machte Pearl Abyss jedoch Millionenverluste: Entwickler von Crimson Desert verkauft sein riesiges Sci-Fi-MMO, macht damit Millionenverlust