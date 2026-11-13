Wardogs verpasst einer der ältesten Waffen der Shooter-Geschichte ein geniales Update – und riskiert, das ultimative Werkzeug für Trolle zu erschaffen

In dem Steam-Hit Wardogs ist jetzt Season 3 gestartet. Mit dabei ist eine besondere Überarbeitung für eine Waffe, die es seit vielen Jahren in Shootern gibt.

Um welche Waffe geht es? Der Molotov Cocktail hat nicht nur in der Realität eine lange Geschichte, sondern auch im Gaming. Besonders in Shootern kommt die improvisierte Wurfwaffe seit vielen Jahren immer wieder vor – und hat dabei meist eine relativ gleichbleibende Funktionsweise: Ihr brennt und erleidet Schaden über Zeit.

Das ist in dem “King of the Hill”-Shooter Wardogs in Season 3 ebenfalls der Fall, aber die Entwickler bei BULKHEAD haben sich obendrein ein besonderes Update für das feurige Gadget einfallen lassen, damit dieses fortan eine komplett eigene Gameplay-Mechanik hat und mehr gespielt wird als in den vorangegangenen Monaten.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Zum Feuerlöschen braucht es freie Hände

Was hat sich Wardogs für den Molotov einfallen lassen? Wenn ihr in Season 3 mit einem Molotov Cocktail in Brand gesteckt werdet, zwingt euch das Spiel, das Item in euren Händen fallenzulassen, damit ihr freie Hände zum Löschen des Feuers habt. Das heißt also, ihr werft jedes Mal eure Waffe weg.

Außerdem kosten Molotovs zum Freischalten jetzt nur noch 12.500 $ statt wie zuvor 25.000 $. Auf der anderen Seite gab es einen kleinen Nerf: Der Schaden gegen gepanzerte Fahrzeuge und schwere Panzerung wurde reduziert.

Warum könnte das ein Troll-Werkzeug sein? Für Trolle und Griefer könnte diese Mechanik ein absoluter Traum sein, wenn die Waffen ebenfalls bei Molotov Cocktails aus dem eigenen Team fallengelassen werden. Sie könnten damit euren Gameplay-Fluss stören, ohne einen Teamkill zu begehen, da sie euch in heiklen Situationen wie direkten Feuergefechten eurer Waffe entledigen und sie euch gegebenenfalls sogar stehlen könnten.

Neue Map, Modus und Piloten-Schutz

Das ist sonst noch neu: Neben dem Molotov-Rework hat die dritte Season weitere Anpassungen und Neuerungen im Gepäck. Zu den Highlights zählen etwa:

Die erste urbane Map “Sabatulo”

Neuer Spielmodus “Limited Mode” ohne Endgame-Power-Items

Cockpit-Schutz für Little-Bird-Piloten

Progression-Änderungen: Die für jedes Level benötigten XP wurden erhöht

Die Halligan-Bar kann jetzt feindliche Supply Crates aufbrechen

Außerdem gab es verschiedene Balancing-Änderungen. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr auf Steam.

Schaut ihr mit Season 3 mal wieder in Wardogs rein? Wie findet ihr das Molotov-Rework? Lasst uns beides gerne in den Kommentaren wissen!

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat auf jeden Fall Bock, in Season 3 wieder ein paar Runden mit dem Helikopter zu drehen. Er hat sich extra für Wardogs einen Joystick zum Fliegen gekauft, aber die ersten Flugversuche waren nur semi erfolgreich: Ich habe mir für den Steam-Hit Wardogs einen Steuerknüppel zum Helikopter-Fliegen gekauft – und sofort den ersten Fehler begangen