Es macht mich irrational wütend, wie gut das neue Update für Marathon aussieht, weil der Shooter nie die Lorbeeren bekommt, die er verdient

Bungie hat mit einem neuen Trailer die Inhalte gezeigt, die Marathon mit dem großen Update am 8. Dezember erhält. Dabei sind einige Neuerungen, die MeinMMO-Redakteur Dariusz richtig interessant findet – und ihn wütend machen.

Im März 2026 hat Bungie den Extraction-Shooter Marathon veröffentlicht. Hier schlüpft ihr in sogenannte Runner-Hüllen, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten haben und erfüllt Aufträge für verschiedene Fraktionen. Während ihr das düstere und mysteriöse Setting des Planeten Tau Ceti erkundet, füllt ihr eure Taschen mit massig Loot und knallt fiese UESC-Roboter (NPCs) und konkurrierende Spieler ab – natürlich geprägt vom gewohnt starken Bungie-Gunplay.

Seit dem Release arbeitete das Team hinter dem Shooter zudem konstant an neuen Inhalten, Verbesserungen und testete verschiedene neue Spielmodi. Ähnlich geht es am 8. Dezember mit dem Symbiosis-Update weiter. Auch hier hat Bungie einige Neuerungen im Gepäck, wie sie kürzlich in einem neuen Trailer zeigten – und die klingen auch noch richtig stark.

Ich kann mich allerdings kaum auf die neuen Inhalte freuen, denn ich weiß, dass kaum ein Gamer meine Vorfreude teilt. Jetzt habe ich statt Hype eine brennende Wut in mir, weil der Trailer erneut vor Augen führt, was für ein gutes Spiel die Community aus sinnlosem Hass bereit ist zu töten.

Video starten Bungie zeigt das große Symbiosis-Update von Marathon im Trailer Autoplay

Niemand will wahrhaben, dass Marathon einer der besten Shooter des Jahres ist

Es ist jetzt über ein halbes Jahr her, das Marathon veröffentlicht wurde, aber ich könnte heute noch kotzen, wenn ich an den widerlichen Diskurs auf Reddit und X denke, der um das Spiel geführt wurde. Selten habe ich so viel unnötigen Hass für ein Spiel gesehen, das eigentlich richtig gut ist.

Wie ich schon Anfang des Jahres in meiner Review zu Marathon schrieb: Gamer lieben es, Bungie zu hassen, aber Marathon ist einer der besten Shooter, die wir 2026 bekommen. Und das hat sich bewahrheitet. Es gibt nur eine sehr begrenzte Anzahl kompetitiver Shooter, die dieses Jahr erschienen und gut genug sind, um überhaupt mit dem spielerischen Niveau von Marathon verglichen zu werden.

Starkes Gunplay

Ein einzigartiges Setting mit kreativem Artstyle

Sehr gelungene, atmosphärische Soundkulisse

Mehr taktische Tiefe als in den meisten Extraction-Shootern (dank Runner-Hüllen)

Solide Performance

Damals wie heute macht Marathon vieles richtig und kämpft trotzdem Tag für Tag um das Überleben. Ich kann weiterhin sehr gut verstehen, wenn enttäuschte Destiny-Fans Bungie nicht mehr unterstützen wollen. Aber das Spiel musste so unnötig viel Dreck von Leuten schlucken, die weder Marathon noch Destiny auch nur eine Stunde gespielt haben.

Dazu kommt dieser peinliche Social-Media-Trend, es zu feiern, wenn Spiele vergleichsweise wenig Spieler haben und es sich dann als Erfolg anzurechnen, wenn ein Spiel schnell stirbt. Ich werde nie begreifen, wie man eine solche Missgunst in sich haben kann.

Ich möchte berechtigte Kritik definitiv nicht kleinreden. Marathon hat seine Macken und es muss auch nicht jeder jedes Spiel mögen. Es ist etwa völlig okay, wenn euch der Extraction-Gameplay-Loop nicht zusagt, oder ihr zum Release den Einstieg zu unintuitiv und kompliziert oder die Menüs und den Loot zu unübersichtlich fandet. Ich kann auch verstehen, wenn euch der Artstyle nicht gefällt. Aber ich habe Roblox- und Minecraft-Vergleiche gelesen… Das kann nicht von Leuten kommen, die sich das Spiel ernsthaft aufmerksam angesehen haben.

Und bei all der berechtigten Kritik für Bungie muss ich sagen:

Dass mit Aztecross einer der größten Content-Creator zu Destiny 2 offen zugibt, Marathon als „Geisel“ genommen und es gezielt mit seiner riesigen Community gehatet zu haben, um Destiny zu retten, finde ich unfassbar egoistisch. Wie kann man aktiv ein anderes Spiel vernichten wollen, um sein eigenes Lieblings-Game zu retten?! Gerade du, lieber Aztecross, solltest in dieser Situation doch verstehen MÜSSEN, wie scheiße es ist, wenn man fürchtet, dass ein tolles Spiel für immer abgeschaltet wird.

Ich finde es einfach unfassbar schade und frustrierend, dass speziell in Deutschland kaum jemand Marathon wertschätzt. Besonders in der Extraction-Shooter-Community haben viele Spieler dem Spiel nach dem negativen internationalen Diskurs nie eine Chance gegeben und es selbst gezockt.

Jetzt hat Marathon im täglichen Durchschnitt nur noch 2.100 Spieler. Neue Leute dazu zu überreden, einen so schwach besuchten Multiplayer-Shooter zu testen, ist als normaler Gamer quasi unmöglich.

Falls ihr Marathon noch eine Chance geben wollt: Es kommen starke Inhalte

Wenn ihr den Artikel bis hier hin gelesen habt, konnte ich vielleicht die winzig kleine Chance erwecken, dass ihr Marathon im Dezember eine Chance gebt. Das könnt ihr vom 8. bis zum 15. Dezember übrigens kostenlos tun (via bungie.net). Ich werde jedenfalls wieder reinschauen, denn einige der Inhalte klingen in meinen Ohren richtig stark.

Zum einen wird es einen PvE-Roguelite-Modus namens „Expedition“ geben, in dem ihr gemeinsam mit anderen Runner-Trupps „Flash Boosts” sammelt, um über mehrere Runs in Roguelite-Manier eure Runner-Hülle zu verbessern. Habt ihr eine Reihe von Durchläufen erfolgreich abgeschlossen, könnt ihr einen high-value Challenge-Run mit besonderen Gegnern und Belohnungen spielen.

Was sind Roguelites? Roguelites sind Spiele, die sich von dem 1980er-Dungeon-Crawler „Rogue“ ableiten. In dem inzwischen 45 Jahre alten Spiel müsst ihr einen Dungeon erkunden und Schätze finden. Alle Roguelites haben eine Gemeinsamkeit: Wenn ihr sterbt, endet euer Durchlauf – der Tod ist ein fester und gewollter Bestandteil dieser Spiele. Während ein Roguelike bestimmte Kriterien wie einen Permadeath und rundenbasiertes Gameplay erfüllen muss, reicht es bei Roguelites, wenn sie nur einige Komponenten des Vorbilds beinhalten. Viele Roguelites wie Hades, Cult of the Lamb oder Dead Cells bieten deshalb die Möglichkeit, dauerhaften Fortschritt in Form von Leveln, neuen Waffen oder Fähigkeiten zu erzielen.

Neben dem Roguelite- wird es obendrein eine Beta zu einem Deathmatch-Modus geben. Außerdem kommen ein Schießstand sowie ein Social-Space namens Limbo ins Spiel, in dem ihr mit anderen Runnern interagieren könnt. Das System könnte demnach dem Turm in Destiny 2 ähneln.

Ebenso fügt Bungie neue Waffen und die neue Runner-Hülle „Bishop” hinzu, die unter anderem mit einem Katana bewaffnet ist und damit im Trailer gleich mehrere UESC-Roboter mit einem einzigen Angriff zerschneidet. Das sah wirklich cool aus. Auch den kommenden Schießstand halte ich – wie in jedem Shooter – für sehr sinnvoll, um neue Waffen oder Aufsätze zu testen, bevor man in eine richtige Runde startet und seine Ausrüstung riskiert.

Meine Highlights sind aber definitiv die neuen Modi. Die Idee eines Deathmatch-Modus finde super, weil das PvP in Marathon wirklich Spaß machen kann. Und auf den Roguelite-Modus bin mächtig gespannt, denn ich liebe Roguelites wie Hades und Roguelite-Shooter wie Returnal.

Können euch die neuen Modi dazu bewegen, Marathon mal wieder zu testen, oder werdet ihr dem Spiel nie wieder eine Chance geben? Schreibt es uns in die Kommentare!

Solltet ihr im Dezember Marathon tatsächlich nochmal eine Chance geben und es für ein paar Stunden zocken, habe ich euch auf MeinMMO schon zum Release im März eine Reihe von Tipps zusammengestellt, damit ihr möglichst vorbereitet in eure ersten Runden startet: 15 Tipps zu Marathon, die euch den Einstieg erleichtern