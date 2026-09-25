Warhammer-Fans schauen einer Farbe beim Trocknen zu, die eine der wichtigsten Regeln bricht

Games Workshop präsentierte ein neues Farbsortiment, mit dem Künstler ihren Miniaturen Leben einhauchen können. Ab dem 26. September 2026 wird man sie testen können, doch eine Content-Creatorin hat dies bereits getan – und ihr Ergebnis bringt die gesamte Community zum Staunen.

Was sind das für Farben? Es handelt sich um die neuen 150 „Warhammer Tone Pro“-Farben, die ab Samstag, dem 26. September 2026, erstmals in teilnehmenden Warhammer- und Tabletop-Läden ausprobiert werden können.

Die neuen Farben sollen nicht nur eine stärkere Deckkraft und eine intensive Pigmentierung vorweisen. Vor allem ihre „großartige Fließeigenschaft“ soll dazu führen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, wie es Games Workshop der Warhammer-Community mitteilt.

Die Miniatur-Künstlerin und Content-Creatorin Louise Sugden, bekannter als savage_ork_guy auf Instagram oder Rogue Hobbies auf YouTube, hat die Warhammer Tone Pros bereits getestet. In einem Video zeigt sie, was die Farben tatsächlich draufhaben, und die Community kommt aus dem Staunen nicht heraus: „Was für eine Zauberei ist das?“

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Alte Mal-Regel ist Schnee von gestern

Was kann die Community kaum glauben? Das Video von Louise Sugden wurde in der Community von Warhammer auf Reddit geteilt, wo der Post in 2 Tagen über 10.000 Upvotes und über 900 Kommentare erzielte. Und das aus gutem Grund.

In dem Video zeigt sie nämlich, dass eine der wichtigsten, altbewährten und zuverlässigen Regeln, die von Veteranen hoch und runter gepredigt wird, mit der neuen Farbe einfach überflüssig wird.

Anstatt mit zwei dünnen Farbschichten zu arbeiten, damit die Farbe gut deckt, ohne das gewünschte Detail der Miniatur zu verlieren, bricht sie diese Regel beim Test der Tone-Pro-Farben ganz bewusst. Sie kleistert die Farbe auf das Gesicht des Space Marines, bis kaum noch etwas darunter zu erkennen ist.

Was dann passiert, könnt ihr hier sehen:

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Nach dem ersten Antrocknen beginnt sich der unverdünnte Blobb aus Farbe trotzdem an das Modell anzuschmiegen. Nachdem die Miniatur dann komplett getrocknet ist, hat sich das Farbmassaker in eine der „glattesten Schichten aller Zeiten“ verwandelt, wie Sugden es beschreibt und in ihrem Video beweist.

Wie lauten die Reaktionen darauf? Die Miniatur-Community aus Warhammer-Fans und Hobby-Künstlern kann kaum glauben, was sie da mitangesehen hat. Mit den Tone-Pro-Farben wird nicht nur diese eingetrichterte „Zwei dünne Schichten“-Regel gebrochen, sie sind schlichtweg vollkommen fasziniert:

„Es ist passiert: Ich schaue Farbe beim Trocknen zu“, schreibt Galind_Halithel. Auch rogueleader2772 hinterfragt seine bisherige Zeit im Miniatur-Hobby: „Hört mal, mir bleiben im Leben mittlerweile nicht mehr viele Freuden, Leute. Wenn ich nicht mehr wahllos Fremden im Internet „Verdünnt eure Farben!“ zurufen kann, was soll ich dann mit meinen Tagen anfangen????“

Shloopy_Dooperson freut sich vor allem, dass die Farben für eine kleinere Hürde beim Einstieg sorgen könnten: „Was zum Teufel. Hey, das ist tatsächlich eine Ankündigung wert. Das macht das Hobby viel zugänglicher für Typen, die überhaupt nicht malen können.“

Wie findet ihr die neuen Farben? Wollt ihr sie auch direkt ausprobieren? Oder seid ihr mit eurer bisherigen Ausstattung vollkommen zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Genau wegen dieser Regel, dass Farben beim Bemalen von Miniaturen verdünnt aufgetragen werden sollten, hat sich MeinMMO-Redakteurin Caro ein Gadget geholt, auf das sie bei ihren Minis nicht mehr verzichten möchte: Meine Miniaturen sehen endlich besser aus, weil ein neues Gadget einen meiner größten Fehler beseitigt