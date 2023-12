Dead by Daylight: Nach über 7 Jahren planen die Entwickler neue Spielmodi

Dead by Daylight will frische Spiel-Modi bringen. Eine Art „Among Us“-Modus ist auch dabei – aber was soll das werden?

Auch wenn sich Dead by Daylight seit dem Release im Juni 2016 stark weiterentwickelt hat, sind die grundlegenden Spielmechaniken doch gleich geblieben. Es gibt nur einen einzigen Spielmodus, das typische „4vs1“, bei dem der Killer versucht, die Überlebenden an der Flucht zu hindern.

Doch jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein, über neue Spielmodi nachzudenken. Denn in einer Umfrage reden die Entwickler über Ideen, die ihnen aktuell im Kopf herumschwirren.

Hier ist der neuste Killer in Dead by Daylight:

Was für neue Modi sind geplant? Auch wenn es noch keine konkreten Ankündigungen gibt, fantasieren die Entwickler bereits mit einigen interessanten, neuen Spielmodi. Bisher sind das lediglich Gedankenkonstrukte, aber eine grobe Idee haben wir bereits:

Tag: Ein zufälliger Überlebender wird zum Killer. Bringt einen Überlebenden zu Fall, um die Rollen zu tauschen. Überlebt für 5 Minuten, um zu entkommen.

Ein zufälliger Überlebender wird zum Killer. Bringt einen Überlebenden zu Fall, um die Rollen zu tauschen. Überlebt für 5 Minuten, um zu entkommen. Deceivers: Überlebende arbeiten zusammen an Aufgaben, während einer oder mehrere „Betrüger“ versuchen alle zu töten, bevor sie entdeckt werden. Der Modus wird in Runden gespielt, an dessen Ende abgestimmt wird, wer der Verräter ist.

Überlebende arbeiten zusammen an Aufgaben, während einer oder mehrere „Betrüger“ versuchen alle zu töten, bevor sie entdeckt werden. Der Modus wird in Runden gespielt, an dessen Ende abgestimmt wird, wer der Verräter ist. Hide & Seek: Es gibt keine Generatoren. Es gibt keine Haken, nur Mori-Tötungen. Überlebt für 5 Minuten, um aus den Ausgangstoren zu entkommen. Die Auren aller Spieler werden alle paar Sekunden offenbart.

Es gibt keine Generatoren. Es gibt keine Haken, nur Mori-Tötungen. Überlebt für 5 Minuten, um aus den Ausgangstoren zu entkommen. Die Auren aller Spieler werden alle paar Sekunden offenbart. Luck of the Draw: Ihr startet das Spiel mit einer zufälligen Auswahl an Perks und Gegenständen.

Ihr startet das Spiel mit einer zufälligen Auswahl an Perks und Gegenständen. Disgustingly scary: Der Nebel ist deutlich dicker und die Karte ist in Dunkelheit gehüllt.

Der Nebel ist deutlich dicker und die Karte ist in Dunkelheit gehüllt. Giant: Die Größen sind verändert. Killer sind riesengroß und Überlebende ganz klein.

Die Größen sind verändert. Killer sind riesengroß und Überlebende ganz klein. 5vs5: Zwei Teams aus einem Killer und 4 Überlebenden spielen gegeneinander und versuchen die Generatoren zu kontrollieren.

Zwei Teams aus einem Killer und 4 Überlebenden spielen gegeneinander und versuchen die Generatoren zu kontrollieren. 2v8: 2 Killer und 8 Überlebende treten gegeneinander an. Es gibt keine Haken.

2 Killer und 8 Überlebende treten gegeneinander an. Es gibt keine Haken. VIP: Sobald die Besessenheit (Obsession) stirbt, sterben alle Überlebenden. Nur die Besessenheit kann die Ausgangstore öffnen.

Sobald die Besessenheit (Obsession) stirbt, sterben alle Überlebenden. Nur die Besessenheit kann die Ausgangstore öffnen. Bumrush: Es gibt mehr Generatoren auf der Karte. Alle bewegen sich mit doppelte Geschwindigkeit. Überlebende haben 3 Leben und erscheinen nach einem 20-Sekunden-Timer wieder neu.

Es gibt mehr Generatoren auf der Karte. Alle bewegen sich mit doppelte Geschwindigkeit. Überlebende haben 3 Leben und erscheinen nach einem 20-Sekunden-Timer wieder neu. Zombie Tag: Ein zufälliger Überlebender wird zum Killer. Bring einen Überlebenden zu Fall, um die Rollen zu tauschen. Sobald ein Überlebender dadurch zum Killer wird, verwandelt er sich nicht mehr zurück. Das Spiel endet, sobald nur noch ein Überlebender existiert.

Falls ihr Einfluss auf die Entwicklung der neuen Spielmodi nehmen wollt, freuen sich die Entwickler über euer Feedback in einer Umfrage.

Was ist der aktuelle Zustand von Dead by Daylight? Gerade das vergangene Jahr bekam viel Lob von den Spielern, da die letzten Kapitel durchaus gut ankamen – aber das war nicht immer so. Vor einigen Jahren war die Kritik deutlich lauter, dass die Entwickler quasi nur „Kapitel nach Kapitel“ raushauen, ohne wirklich über die Balance nachzudenken oder notwendige Anpassungen vorzunehmen.

Inzwischen sind Änderungen an Perks und Balance-Anpassungen häufiger geworden, sodass die grundsätzliche Stimmung zum Spiel positiv ist.

Wie ist eure Meinung zu Dead by Daylight?