Dead by Daylight: Community ist verzweifelt – „Die Killer sind jetzt viel zu stark“

Die Killer in Dead by Daylight sind unaufhaltsam – das glauben zumindest einige Spieler. Der neuste Patch traf vor allem Solo-Spieler hart.

Vor einigen Tagen hatte Dead by Daylight eine der wohl größten Balancing-Anpassungen aller Zeiten. Nicht nur das Perk-System wurde überarbeitet, sondern auch viele Details am Kern-Gameplay. Die Grundidee hinter vieler dieser Änderungen war: Killer sollen stärker werden, denn sie erzielen statistisch zu wenig Kills pro Runde.

Nachdem all die Änderungen durch sind, geht allerdings ein Aufschrei durch die Community: Das Spiel macht keinen Spaß mehr, Killer sind zu mächtig.

Mehrere Threads im Subreddit von Dead by Daylight haben 4.000 bis 5.000 Upvotes zu dem Thema.

Was ist gerade das Problem? Die Gruppe der größten Verlierer sind die „Solo-Q“-Spieler, also jene Überlebenden, die sich alleine für ein Match anmelden. Sie stehen im Gegensatz zu den „Survive with Friends“(SWF)-Gruppen, die in aller Regel gemeinsam antreten und sich auch über Voice Chat verständigen, um etwa die Position des Killers oder sein Handeln durchzusagen.

Gerade die Solo-Q-Spieler haben den Eindruck, dass Killer nun viel zu mächtig sind. Man wird häufiger sehr früh erwischt und die Hilfsbereitschaft anderer Spieler ist geringer, wenn man nicht mit ihnen in einer Gruppe ist.

Das sei ein Problem, vor allem nachdem die Entwickler den Blutpunkte-Bonus des Perks „Wir werden ewig leben“ abgeschafft haben. Dieser Perk belohnte es zuvor mit einem massiven Blutpunkte-Boost, wenn man andere Spieler vom Haken rettete.

Das Retten gibt zwar auch jetzt noch Blutpunkte (wie auch zuvor immer), allerdings kann man keinen Bonus durch den Perk aufbauen.

Grundsätzlich sind Killer nun deutlich tödlicher. Das kommt gegen Solo-Spieler stärker zum Tragen, Gruppen-Spieler können vieles davon noch durch Kommunikation ausgleichen.

Was sagen die Entwickler? Relativ viel, aber ohne Inhalt – zumindest, wenn man nach den Kommentaren geht. MandyTalk von Behaviour schrieb im offiziellen dazu, dass man wisse, der Patch habe große Veränderungen gebracht. Es wird einige Zeit benötigen, bis sich alle an die Änderungen gewöhnt haben. Weiter heißt es:

Allerdings werden wir her nichts übers Knie brechen – wenn wir Dinge sehen, von denen wir wissen, dass sie ein Problem mit hoher Priorität sind, dann werden wir natürlich Änderungen in den geplanten Hotfixes vornehmen. Vielleicht gibt es sogar weitere Änderungen in Zukunft, je nachdem, wie sich das alles auswirkt, wenn die Spielerinnen und Spieler Zeit hatten, um sich mit den Änderungen vertraut zu machen.

Am Ende halten die Entwickler aber an ihrer Entscheidung vorerst fest. Die Kill-Werte waren zu schlecht und musste angehoben werden.

Dead by Daylight ist ein Live-Spiel, das sich immerzu entwickelt und Änderungen basieren darauf. Der Plan für dieses Update war, die Kill-Raten zu erhöhen, da diese niedriger waren als wir das gerne hätten. Es wird eine Weile dauern, um das ganze Ausmaß der Änderungen sehen zu können, Spieler müssen sich anpassen und so weiter. Dieses Update und die Nachwirkungen davon sind definitiv etwas, das wir sehr aufmerksam beobachten.

Solo-Spieler fühlen sich immer schlechter: Einer der Kommentare mit den meisten Reaktionen und Auszeichnungen kommt von jimmypopjr auf Reddit, dessen Meinung wir hier einmal übersetzt haben:

Ich kann nur für mich selbst sprechen, als Solo-Q-Spieler mit über 2.000 Stunden Spielzeit.

Dieses Update hat mich ziemlich hart getroffen.

Ich liebe dieses Spiel, aber nicht bedingungslos. Ich erwarte nicht, dass ich oft gewinne/fliehe, ich will einfach nur Spaß haben und nicht so frustriert werden, dass ein Disconnect als veritable Option erscheint. Ich will nicht getunnelt werden oder sehen, dass andere getunnelt werden.

Aber seit dem Update hat mir das Spiel nicht mehr viel Spaß bereitet. In mehr als 50 % meiner Spiele denke ich mir am Ende, dass ich eine Pause machen sollte. Wenn die Matches frustrierend sind, fühlt sich das Matchmaking nicht ausbalanciert an und die Blutpunkte- und XP-Belohnungen sind lachhaft (besonders, wenn man in den ersten Minuten rausgetunnelt wird) … dann sehen Disconnects und lange Wartezeiten einfach nach dem natürlichen Ergebnis aus.

Es ist echt bescheiden, dass ein so spaßiges Spiel neben diesen Höhepunkten auch so frustrierend sein kann. Dass es sich so anfühlt, als würden manche Leute dieses Spiel nur als Katalysator benutzen, damit sich andere so schlecht wie möglich fühlen.

Und um es noch schlimmer zu machen, dieses Subreddit und diese Community, die ich grundsätzlich toll finde, ist leider voll mit Leuten, welche die Meinung und Erfahrungen anderer unbedingt mit ihren eigenen anekdotischen Erfahrungen schmälern wollen.

Jetzt bin ich in einem Spiel gefangen, das ich liebe, das aber sich nicht mehr spaßig und belohnend genug anfühlt, um meiner Zeit würdig zu sein … und mit einer Community, die sich nicht dafür interessiert, wie enttäuscht ich davon bin, dass der Patch mich so stark beeinflusst (aber trotzdem genug interessiert, um mir zu sagen, warum ich falsch liege oder warum ich von der alten Meta getragen wurde, selbst wenn ich so nie gespielt habe).

Fühlt sich schlecht an.