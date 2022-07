Ihr flirtet bald mit geisteskranken Killern von Dead by Daylight – Wir fragen die Entwickler: „Warum?!“

Zur Killer-Dating-Sim „Hooked on You“ haben wir von MeinMMO die Entwickler im Interview gefragt, was es eigentlich mit diesem irren Spiel auf sich hat: Immerhin ist es ein Dating-Game, doch man datet die Killer aus „Dead by Daylight“.

Wer an Dead by Daylight denkt, der hat vor dem geistigen Auge sofort Matches voller Adrenalin. Große, fiese Killer machen Jagd auf vier Überlebende, die panisch versuchen, aus der Runde zu entkommen oder schon bald ein grausiges Ende am Fleischerhaken finden.

Doch dann gab es offenbar genug Spieler die sich dachten: „Dieser brutale, eklige und grausame Killer … sieht doch irgendwie ganz heiß aus!“ Anders lässt sich kaum erklären, warum der Entwickler Behaviour sich gedacht hat: „Dead by Daylight braucht eine Dating-Sim!“ Das Ergebnis ist „Hooked on You“, eine Dating-Simulation, bei der vier der schaurigen Killer am Strand gadatet werden können.

Wir fragten bei den Entwicklern nach: Was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Und wichtiger noch – kann man alle Killer gleichzeitig daten?

MeinMMO: Beginnen wir mit einer sehr einfachen Frage von allen Dead by Daylight Spieler:innen, die nicht in die Subreddits und Foren des Spiels schauen. Sie lässt sich sehr gut zusammenfassen mit: Warum?

Behaviour Interactive: Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage.

Letztes Jahr haben wir eine von der Community durchgeführte Umfrage gemacht, in der wir unsere Spieler:innen gefragt haben, welche anderen Arten von Erlebnissen sie in der Welt von Dead by Daylight am liebsten spielen würden. Die Idee der Dating-Simulation war eine der Top-Wahlen. Weil sie so völlig abgefahren und verrückt ist, dachten wir, das müssen wir sofort umsetzen! Bei fast jedem Treffen mit unserem Team war es dasselbe. Die Leute schauen einen komisch an, schnauben, lachen und halten dann inne, um zu erkennen, dass es in der Tat genial ist.

Wir wussten schon seit Jahren, dass unsere Fans nach heißen Inhalten lechzten und kennen auch einige der intensiveren Fan-Fictions, die entstanden sind, also beschlossen wir, ihnen zu geben, was sie wollen. Allerdings mussten wir es auf die richtige Art und Weise präsentieren, mit all der Ernsthaftigkeit, die es verdient, weswegen wir uns mit Psyop zusammengetan haben. Mit ihrer Hilfe haben wir unsere erste Visual Novel geschaffen, die meiner Meinung nach wirklich magisch ist.

Die Spirit ist einer der „datebaren“ Killer – falls man auf kleingehackte Goth-Girls steht.

Obwohl es ziemlich offensichtlich ist, dass Hooked on You nicht im offiziellen Kanon-Universum von Dead by Daylight spielen wird, können wir erwarten, dass einige neue Details über die Charaktere enthüllt werden, die Teil ihrer ursprünglichen Geschichte sein könnten? Oder handelt es sich um reine Fiktion einer Fiktion?

Das Fantastische an „Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim“ ist, dass es mit unseren Killern beginnt, die die Fans kennen und lieben gelernt haben – nur sind sie in einer anderen, entspannteren Umgebung untergebracht. Obwohl Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim nicht zum Kanon gehört, sind die Killer auf der Mörderinsel etwas weichere Versionen von sich selbst, aber ihre Persönlichkeiten und Charakterzüge bleiben ähnlich.

Wenn ich in den Urlaub fahre, bin ich eine sanftere, offenere Version von mir selbst, was gut ist, um neue Kontakte zu knüpfen. Ich fühle mich mit einem kühlen Getränk in der Hand auch gesprächiger, während ich die warme Sonne am Strand genieße – genau wie unsere gebliebten Killer. Also ja, sie können in diesem Zusammenhang unerwartete Dinge über sich selbst erzählen. Aber bei all dem sind sie immer noch die gleichen gefährlichen und verrückten Monster.

Überlebende wie Dwight und Claudette haben zumindest einen kurzen Auftritt als Nebencharaktere.

Wie habt Ihr euch entschieden, welche Killer Teil des Spiels sein werden?

Das war eine sehr schwierige Aufgabe für uns, denn wir wissen, dass die Fans ihre Lieblingscharaktere haben – und obwohl wir sie zufrieden stellen wollen, mussten wir uns auch für eine Originalbesetzung für die Mörderinsel entscheiden.

Wir haben uns für die Lieblingscharaktere der Fans entschieden, aber auch für einige unserer ältesten Killer: der Fallensteller, der buchstäblich das Aushängeschild für Dead by Daylight ist, der Geist, der von so vielen gespielt wird, das Gespenst, welcher visuell einfach so interessant ist und die Jägerin, die am häufigsten als Cosplay umgesetzt wurde. Wir waren der Meinung, dass diese vier als Kerngruppe die Fantasie einer Vielzahl von Spieler:innen anregen würde, und so haben wir unsere Wahl getroffen.

Kannst Du ein wenig über die verschiedenen Persönlichkeiten der Killer im Spiel erzählen?

Ich werde auf die Dating-App-Profile unserer Killer verweisen, weil sie es besser erklären, als ich es

könnte.

Der Fallensteller: Dieses Alpha-Männchen, groß wie ein Berg, tötet am liebsten in Höhlen, an Stränden und Pools. Spieler*innen können sich bereit machen, die Falltür zu seinem Herzen zu suchen – und ob er es wert ist gefangen zu werden. Oder sie vermasseln es und werden sein nächstes Opfer. Er wird so oder so seinen Spaß haben.

Der Trapper ist ein wahrer Fleischriese. Kann man bestimmt gut mit kuscheln.

Die Jägerin: Die Jägerin will alles: Liebe, Familie und jemanden, der ihr hilft, Männer im Wald zu schlachten. Ist sie ein Mensch? Eine Bestie? Keine Ahnung. Aber ihre Arme sind nicht von dieser Welt! Jetzt ist diese liebenswerte, Eichhörnchen fressende Dame aus dem Wald herausgetreten und bereit, Amors Beil auf ihrer neuen Suche nach Liebe fliegen zu lassen.

Die Huntress will nur etwas Liebe. Und Männer im Wald abschlachten. Relatable.

Das Gespenst: Das Gespenst ist so viel mehr als nur Sexappeal. Hinter dem sehnigen Mann verbirgt sich ein ruhiger, neugieriger, sensibler Junge. Kam das super schräg rüber? Ja, das ist es. Werden wir es ändern? Nein, denn das Gespenst würde das auch nicht tun. Er begegnet allen mit offenen Armen, egal wie superschräg, und das macht ihn besonders.

Ein sensibler Kerl, der echt gerne Musik mit Glockenschlägen hört.

Der Geist: Der Geist ist nicht die durchschnittliche Gothic-Freundin mit einer Vorliebe für alles, was geisterhaft ist – sie ist buchstäblich ein Geist. Man findet sie im Schatten mit einem Stapel klassischer Horror-Romane. Sie vermeidet jede noch so langweilige Strandaktivität, mit der alle anderen beschäftigt

sind. Der Geist konkurriert nicht um Herzen. Wenn sie wollte, würde sie es einfach mit ihrem Katana herausschneiden.

Todescute. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Einer der Slogans des Spiels lautet „Finde die Liebe oder stirb beim Versuch“, was für ein Dating-Spiel ziemlich düster ist. Wird das Spiel tatsächlich den Tod als möglichen Ausgang haben?

Wir können zwar nichts verraten, aber man darf nicht vergessen, dass es sich tatsächlich um Killer handelt. Wie bereits erwähnt, bleiben ihre Persönlichkeiten, die die Spieler:innen in Dead by Daylight lieben gelernt haben, dieselben – sie werden einfach aus der Welt der Entität herausgenommen und in ein tropischeres Umfeld versetzt. Ich würde zu äußerster Vorsicht im Umgang mit ihnen raten.

Während der erste Trailer ziemlich nett aussieht, scheint das Spiel immer noch einige der unheimlicheren Aspekte von Dead by Daylight zu beinhalten, wie zum Beispiel den Geist, der in Stücke geschnitten wird, wobei Fleisch, Sehnen und Knochen zum Vorschein kommen. Wird dieses Maß an „Gore“ auch in anderen Teilen des Spiels zu finden sein?

Es war sehr wichtig für uns, alle Aspekte unserer Killer zu erhalten. Der Geist ist der, der er ist – Mark und Knochen und alles. Wir dachten einfach, es würde so viel Spaß machen, unsere Killer aus dieser düsteren, schrecklichen Umgebung – dem Reich der Entität – an diesen sonnigen, exotischen, sexy Ort zu versetzen. Wir lieben diese Gegensätzlichkeit, die diese beiden Universen darstellen: Ja, unsere Killer sind sexier und nett gekleidet, aber sie sind immer noch, ihr wisst schon, bedrohlich und düster.

Wie viel Fanservice soll das Dating-Spiel haben? – „Ja.“

Können wir erwarten, dass andere Charaktere aus Dead by Daylight im Spiel auftauchen werden, vielleicht als Nebencharaktere? Oder wird es sich ausschließlich auf den Fallensteller, die Jägerin, das Gespenst und den Geist konzentrieren?

Das ist mit Sicherheit die heikelste Frage. So viele unserer Fans haben ihre Lieblingscharaktere und freuen sich darauf, eine besondere Zeit mit ihnen zu verbringen. Wir haben das verstanden. Und obwohl das die erste Visual Novel im Dead by Daylight-Universum ist, habe ich das Gefühl, dass es sicher nicht das letzte Mal ist, dass wir diese Art von Geschichten erzählen. Wir haben hier eine Kiste geöffnet, die unsere Fans uns nie wieder schließen lassen werden. Nicht, dass wir das überhaupt wollen würden!

Dead by Daylight-Spieler:innen können in der Regel nicht genug bekommen von… nun ja, allem. Da es sich bei Hooked On You um eine Dating-Simulation handelt, wird es eine mögliche „Harem“-Route geben, bei der man mit allen Killern zusammenkommt?

Das hat mich zum Lachen gebracht! Wir wissen um den unstillbaren Durst unserer Fans und wir haben die reizvolleren Seiten unserer Community besucht. Sag niemals nie – aber für den Moment sagen wir einfach, dass wir uns auf eine Eins-zu-Eins-Dynamik konzentrieren werden.

Während „Führt Sex in Dead by Daylight“ ein, ein eher „memehafter“ Wunsch der Community war, hat die Ankündigung von Hooked on You bei den Fans Hoffnung geweckt. Doch die Frage bleibt unbeantwortet: Wird es in dem Spiel Sex geben?

Das Spiel ist für ein erwachsenes Publikum gedacht, und da es sich um eine Dead by Daylight Dating-Simulation handelt, sind auch Überraschungen vorprogrammiert. Abgesehen davon, ist es NSFW? Nun, die Fans müssen es selbst erleben, um es zu sehen! Dead by Daylight hat sich schon immer mehr auf den Aufbau von Spannung und die Vorfreude auf die Action konzentriert als auf die grafische Darstellung, aber wir lassen euch das selbst herausfinden.

Werdet ihr Hooked on You spielen, wenn es im Verlauf dieses Sommers veröffentlicht wird? Oder ist das Spiel eindeutig zu abgedreht und wird maximal auf dem geheimen Zweit-Account gezockt, den eure Freunde niemals sehen dürfen?