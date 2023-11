Dead by Daylight erlaubt dem neusten Killer das, was bisher nur Überlebende durften

Der neuste Killer in Dead by Daylight dürfte das Spiel auf den Kopf stellen. Denn „The Good Guy“ bekommt eine ganz besondere Perspektive.

In Dead by Daylight steht der Release des nächsten Killers in wenigen Tagen an. Chucky die Mörder-Puppe bringt dabei einige Neuerungen mit sich, die man bisher noch bei keinem Killer gesehen hat. So darf Chucky etwa aus der Third-Person-Sicht gespielt werden und holt sich manchmal die Hilfe einer menschlichen Seele, um Überlebende an den Haken zu hängen.

Die Fähigkeiten von Chucky „The Good Guy“ in Dead by Daylight

Die wohl größte Besonderheit von Chucky ist nicht nur seine extrem kleine Gestalt, sondern der Umstand, dass er als einziger Killer aus der „Third Person“-Sicht gespielt wird – also ganz ähnlich wie ein Überlebender. Das haben die Entwickler bewusst so gemacht, weil Chucky sonst schlicht keinen Spaß machen würde, da er nicht über Hindernisse schauen kann und in Verfolgungen aufgeschmissen wäre.

Doch auch die tatsächlichen Kräfte von Chucky können sich sehen lassen, denn sie dürften für jede Menge Chaos sorgen:

Chucky kann für 14 Sekunden den „Hidey-Ho“-Modus aktivieren. Solange dieser Modus aktiv ist, hat er keinen Terror-Radius und erschafft auf der ganzen Karte irreführende Fußspuren und Geräusche, die Überlebende sehen und hören können.

Solange er in diesem Modus ist, kann er „Slice & Dice“ aktivieren, um einen Sturmangriff aufzuladen. Er stürmt dann einige Meter in schneller Geschwindigkeit voran und schlägt am Ende des Angriffs (oder sobald man die Taste loslässt) zu.

Besonders interessant ist auch seine „Scamper“-Fähigkeit. Denn solange Chucky im Hidey-Ho-Modus ist, kann er innerhalb von 1,4 Sekunden unter einer Palette hindurchkriechen, anstatt sie zu zerstören, um so die Verfolgung aufrechtzuerhalten.

Den Cinematic-Trailer zu Chucky seht ihr hier:

Chuckys Perks in Dead by Daylight

Chucky, „The Good Guy“, kommt wie alle Killer mit drei eigenständigen Perks daher. Wie üblich kann zu Beginn nur Chucky die Perks verwenden, ihr könnt sie aber über das Blutnetz und das Prestige-System auch für alle anderen Killer freischalten. Seine drei Perks sind:

Hex: Two Can Play – Wenn der Killer von einem Überlebenden 4 / 3 / 2-mal geblendet wird und noch kein Fluch-Totem an diesen Perk gebunden ist, wird ein glanzloses Totem zu einem Fluch-Totem. Solange das Totem besteht, wird jeder Überlebender, der den Killer betäubt oder blendet, selbst für 1,5 Sekunden geblendet.

Friends ‘Til the End: Wenn ihr einen Überlebenden an einen Haken hängt, der nicht die Besessenheit ist, dann wird die Besessenheit für 20 Sekunden anfällig und ihre Aura für 6 / 8 / 10 Sekunden offenbart. Wenn der Killer die Besessenheit aufhängt, schreit ein anderer Überlebender auf und wird die neue Besessenheit.

Batteries Included: Wenn der Killer sich innerhalb von 12 Metern um einen Generator aufhält, der bereits vollständig repariert wurde, dann bewegt er sich 5 % schneller. Dieser Effekt bleibt auch für 3 / 4 / 5 Sekunden nach Verlassen des Wirkungsbereiches bestehen. Der Perk wird deaktiviert, sobald die Ausgangstore mit Energie versorgt wurden.

Wann erscheint das Kapitel? Das Chucky-Kapitel erscheint am 28. November, also am kommenden Dienstag. Ab dann könnt ihr die Überlebenden mit der Mörderpuppe zur Strecke bringen – oder panisch vor den überraschenden Angriffen des kleinsten Splatter-Killers der Welt fliehen.

Alle aktuellen Killer und wer der beste davon für dich ist, haben wir hier vorgestellt.