Dead by Daylight verrät, wer der beste Killer ist – und es ist nicht der, an den ihr denkt

Welcher Killer ist der Beste? Die Entwickler von Dead by Daylight haben das nun verraten – und das überrascht doch einige.

In der Community von Dead by Daylight gibt es immer wieder angeregte Diskussionen darüber, welcher Killer gerade zu stark oder zu schwach ist. In der Regel basieren diese Informationen vor allem auf dem Gefühl der Spieler – und damit liegt man wohl etwas falsch. Denn die Entwickler haben die „Tötungs-Raten“ für die verschiedenen Killer veröffentlicht.

Daraus geht eindeutig hervor, welcher Killer gerade die Nase vorn hat – egal ob auf alle MMR-Stufen gesehen oder nur auf die besten 5 %.

Was sind das für Informationen? In Dead by Daylight sind die „Kill Rates“, also die „Tötungsraten“ immer wieder ein Thema. Diese Raten zeigen an, wie erfolgreich Killer in ihren Matches sind, gemessen an den Tötungen der Überlebenden.

Eine Tötungsrate von 50 % würde bedeuten, dass ein bestimmter Killer im Schnitt die Hälfte aller Überlebenden (also 2) tötet. Eine höhere Rate bedeutet mehr Tötungen, eine geringere Rate entsprechend weniger erfolgreiche Tötungen.

Die Entwickler haben die Datensätze für zwei verschiedene Gruppen veröffentlicht. Einmal in Bezug auf sämtliche MMRs (Skillrating) und einmal nur in Bezug auf die besten 5 % der Spieler.

Alle MMRs in Dead by Daylight

Was sagen die Daten? Interessant ist, dass die Daten sich deutlich unterscheiden, je nachdem, ob man „alle Spieler“ oder nur die besten 5 % einrechnet. Besonders die Killer, die zusätzliche Ziele für die Überlebenden erzwingen – also Zenobit, Onryo, Mastermind, Albtraum, Schwein und Seuche – führen die Liste an.

Das lässt sich vermutlich damit erklären, dass gerade Neulinge mit zusätzlichen Aufgaben überfordert sind. Klar, wer neben „überleben“ und „Generatoren reparieren“ auch noch andere Ziele erfüllen muss, wie Fallen zu entschärfen, eine Puzzlebox zu entschlüsseln oder sich aus dem Albtraum zu wecken, der kann dabei leichter Fehler machen.

In den „Top 5%“ dominiert der neuste Killer „Das Mastermind“ mit 65 %, ist aber dicht gefolgt von der Seuche (63 %) und der Dredsche (62 %). Eher wenig verwunderlich: Der Fallensteller, eigentlich das Aushängeschild von Dead by Daylight, landet auf dem traurigen letzten Platz.

Seine Fallen sind gegen erfahrene Spieler schlicht zu schlecht und er benötigt viel zu viel Zeit, um die Fallen überhaupt erstmal in Position zu bringen.

Was sagt das aus? Grundsätzlich sind die Daten gute Anhaltspunkte dafür, wo verschiedene Killer gerade stehen, es zeigt aber auch einige amüsante Besonderheiten.

So ist bemerkenswert, dass die Krankenschwester (Nurse) in Hinblick auf ihre Gesamtwertung mit Abstand am schlechtesten abschneidet. Über alle MMR-Grenzen hinweg ist sie der erfolgloseste Killer, mit einer Tötungsrate von „nur“ 52 %. Und das, obwohl die Krankenschwester gemeinhin als bester Killer gilt.

Allerdings ist sie auch besonders schwierig zu meistern, wenn man sie jedoch beherrscht, dann pfählt sie Überlebende im Sekundentakt.

Wer ist denn jetzt „der beste“ Killer? Über alle Wertungen gesehen dürfte das eindeutig das Mastermind („Wesker“) sein. Der führt nämlich sowohl auf allen Rängen als auch bei den besten 5 % die Tabelle an und das mit einer Killrate von 63 % bzw. 65 %.

Viele Spieler diskutieren allerdings noch darüber, ob nicht die Krankenschwester eigentlich diese Tabelle anführen sollte. Denn in den Händen eines äußerst geübten Killers sei die Krankenschwester noch immer sehr dominant und verdiene eigentlich eine bessere Platzierung.

Was haltet ihr von dieser Statistik? Entspricht das auch eurer Wahrnehmung in Dead by Daylight? Oder habt ihr ganz andere, persönliche Erfahrungen mit der Effizienz der Killer gemacht?