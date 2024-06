Star Wars: Disney hat uns schon vor 6 Jahren verraten, wer eigentlich der Vater von Anakin ist

In Star Wars ist die Verwandtschaft nicht nur ein wichtiges Thema, sondern oft auch ein Mysterium. So wissen wir zwar, wer die Mutter von Anakin Skywalker ist, wir erfahren aber nie, wer eigentlich der Vater ist. Dazu gibt es aber eine offizielle Erklärung aus einem Comic.

Verwandtschaft ist ein zentrales Thema in Star Wars. Schon in der Ursprungstrilogie war die Verwandtschaft ein wichtiges Thema in Star Wars. Die Frage nach dem Vater von Luke war ein zentraler Plottwist von Episode 5.

Kurioserweise erfahren wir aber in den Filmen nie, wer der Vater von Anakin Skywalker ist. Die Mutter, Shmi Skywalker lernen wir dabei schon in Episode 1 kennen, doch der Vater wird niemals richtig erwähnt. Seit 2018 ist aber tatsächlich bekannt, wer der Vater von Anakin ist und sogar offiziell von Disney.

Eine absurde Geschichte

In Episode 1 erklärt Shmi Qui-Gon Jinn, dass Anakin eigentlich keinen Vater hat, da sie ihn alleine zur Welt gebracht hat. Wie Jeuxvideo berichtet, werden in der offiziellen Comic-Reihe Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith Geschichten über Darth Vader erzählt. Dabei gibt es auch einige Hintergründe zu der Figur.

In Ausgabe 25 geht es um den wahren Vater von Anakin Skywalker. Wie sich herausstellt, gehörte die Geburt von Anakin zum Plan von Palpatine, der die Macht manipulierte, um Shmi zu schwängern. Das passt zur fast biblischen Rolle, die Anakin in den Prequels nachgesagt wird und ist quasi die Geschichte von der Geburt von Jesus.

Dies erinnert auch an den Ursprung von Rey Skywalker. Sie ist die Tochter eines Klons von Palpatine (via. Wookieepedia). Diese zugegebenermaßen absurde Erklärung sorgte aber für viele wütende Fans, die schon seit langem nicht mit der Richtung von Disney zufrieden sind. Zuletzt sorgte Star Wars: The Acolyte für Ärger mit den Fans.

Anders als einige alte Bücher und Comics, die man unter Legends einordnet, ist dieser Comic aber Canon, wird also von Disney als offizielle Geschichte gewertet.

Star Wars und neue Hintergründe sind immer eine Sache für sich. Oft wird etwas später geretconned, also ursprüngliche Regeln werden geändert. Bei der Sache mit Rey wurde vorher auch gesagt, Palpatine sei ihr Großvater. Später wurde das dann mit der Klon-Geschichte geändert. Aber wenn man nur die Filme genießen will, kann man solche Hintergrundinformationen ja ignorieren. Seit Disney Lucasfilm gekauft hat, arbeitet George Lucas nicht mehr an Star Wars, was er schade findet: George Lucas war sehr enttäuscht, als Disney ihn nicht für Star Wars 7 haben wollte – verglich es mit einer Trennung