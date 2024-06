Fans kritisieren und veralbern eine Szene in der neuen Serie von Star Wars – „Es ist so schlecht“

Seit der Ankündigung von Star Wars: The Acolyte wird die Serie von den Fans heruntergemacht. Der erste Trailer sorgte für Gespött unter den Fans. In der aktuellen Folge gibt es eine Szene, die die Serie für die Fans noch schlechter macht.

Vorsicht vor leichten Spoilern: In diesem Artikel wird eine Szene aus Folge 3 von Star Wars: The Acolyte beschrieben, wer sich nicht spoilern möchte, sollte nach dem Gucken wiederkommen.

Worum geht es? In Star Wars: The Acolyte wird eine Geschichte noch vor Episode 1: Die dunkle Bedrohung erzählt. Zu dieser Zeit gibt es offiziell keine Sith mehr und der Jedi-Orden lebt in Frieden und Wohlstand. Doch jemand ermordet Jedi-Meister und das bedroht den bekannten Frieden.

In der 3. Folge der Serie lernen wir einen fast ausgestorbenen Hexenorden kennen, der zwar die Macht nutzt, dies aber anders als Jedi und Sith. Die Zwillinge Osha und Mae wurden von diesem Orden aufgezogen, da sie wohl eine große Bedeutung für die Macht haben. Der Hexenorden an sich ist nichts Neues; den kennt man beispielsweise aus der Clone-Wars-Serie oder aus den Jedi-Survivor-Spielen in Form von Merrin.

Doch ein Ritual aus der letzten Folge sorgt für Spott und Wut bei den Star-Wars-Fans, die schon mit einem Wookie in Folge 2 Probleme haben.

Den Trailer zu Star Wars: The Acolyte seht ihr hier:

Ein Hexen-Ritual sorgt für Spott

Was passiert in dieser Szene? In einem Flashback sieht man die beiden Zwillinge Osha und Mae als Kinder während eines Rituals des Hexenordens. Während des Rituals werden zugegebenermaßen merkwürdige Geräusche gemacht und es wird mehrfach Die Kraft der Einen. Die Kraft der Zwei. Die Kraft der Vielen gesungen.

Unter einem Tweet auf x.com wird die Szene ins Lächerliche gezogen. Dabei gibt es viele sexistische Kommentare, die man auch in vielen anderen Posts zur Serie beobachten konnte und viele Aussagen, dass Star Wars tot sei.

@fau1in: Es ist so… so schlecht

@christianvanck: Star Wars starb mit Jar Jar Binks. […] Dann wurde er mit The Mandalorian kurz wiederbelebt. RIP.

@MadamSavvy: Sie konnten sich nicht einmal einen coolen Gesang ausdenken?

User wie @Hereforthetext mögen die Szene auch nicht, merken aber an, dass es Standard ist mit einem Hexen-Trope. Trotz dessen findet er es gut, wie sich die Story entwickelt.

Wie steht es um Star Wars: The Acolyte? Schon vor dem Release waren viele Fans nicht begeistert von der Serie. Schon die vorherigen Serien sorgten für viel Kritik. Schaut man sich auf Rotten Tomatoes die Wertungen an, dann sieht man eine große Diskrepanz zwischen Kritikern und Fans.

Die Kritiker sind mit einer Wertung von 84 % überraschend positiv. Damit ist die Serie besser bewertet als beispielsweise die Obi-Wan- oder die Boba-Fett-Serie. Auf der Zuschauerseite sieht das aber ganz anders aus. Dort hat The Acolyte aktuell eine User-Wertung von 14 %. Das ist ein katastrophaler Wert, vor allem für ein Franchise mit so einem großen Fantum.