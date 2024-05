Für den neuen Generalbefehl von Helldivers 2 sollt ihr einen ganzen Planeten in ein Schwarzes Loch verwandeln

Der neue Generalbefehl von Helldivers 2 ist live! Um Freiheit und Demokratie zu gewährleisten, müsst ihr zu drastischen Mitteln greifen und waffenfähiges Dark Fluid einsetzen.

Woraus besteht der neue Generalbefehl? Die Major Order mit dem Namen „Enduring Peace“ ist vor einigen Stunden an die tapferen Truppen der Über-Erde gesendet worden (via X). Ihr sollt einen ganzen Planeten in ein Schwarzes Loch verwandeln! Im Befehl heißt es:

„Die Zeit ist gekommen. Wir müssen die Meridia-Superkolonie durch den experimentellen Einsatz von waffenfähigem Dark Fluid auslöschen. Die Zerstörung eines ganzen Planeten ist eine Tragödie – aber die tyrannischen Terminiden lassen uns keine Wahl. Viel Glück, Helldivers.“

Als Kämpfer der Über-Erde macht man sich nicht nur bei den Feinden der Demokratie schnell unbeliebt:

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Plötzlich Planetenzerstörer?

Woher kommt die Macht, ganze Planeten auszulöschen? Seitdem in Helldivers 2 der Zweite Galaktische Krieg ausgerufen wurde, haben sich die Ereignisse an der Front überschlagen. Mit der Befreiung von Varylia 5 wurde nicht nur ein neuer Mech freigeschaltet, die Spieler können nun auch eine neue Superwaffe auf dem Planeten Meridia einsetzen.

Genau diese Waffe ist jetzt Teil des nächsten Generalbefehls. Mit der Entfesselung des Dark Fluid auf Meridia scheinen sich Leaks zu bestätigen, die Anfang des Jahres kursierten und die Zerstörung eines ganzen Planeten andeuteten.

Das Dark Fluid soll das Potenzial besitzen, Schwarze Löcher zu erzeugen. Daher ist es wahrscheinlich, dass sich Meridia in Rauch auflösen wird, wenn die Community beim neuen Generalbefehl erfolgreich sein wird.

Freut ihr euch auf die neue Aufgabe und die kommenden Herausforderungen? Verratet es uns in den Kommentaren! Mit Massenvernichtung kennt man sich aus beim Kampf für Demokratie und Freiheit in Helldivers 2: Die Über-Erde begeht Verbrechen gegen die Käfrigkeit, tötet 2 Milliarden Insekten in 11 Stunden