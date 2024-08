Der erste Auftritt des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett in Star Wars war so schlimm, dass Disney ihn am liebsten vergessen würde

Einige Star-Wars-Filme scheiden die Community, doch wahrscheinlich ist sich jeder Fan einig, dass das Holiday Special fürchterlich ist, zumindest alle, die es gesehen haben. Offizielle Möglichkeiten gibt es dafür nicht, obwohl das Special eine der coolsten Figuren der Reihe eingeführt hat.

Was passiert im The Star Wars Holiday Special? Im Kern geht es um die Familie von Chewbacca auf Kashyyyk, die sich auf ein Fest vorbereiten, das quasi Weihnachten ist. Dafür fliegen auch Han Solo und Chewbacca dahin. Während die Familie auf die beiden wartet, sieht man viele wirre Szenen, in denen Leute tanzen oder singen.

Der Film ist ein wahrer Fiebertraum und mit nichts anderem aus dem Franchise zu vergleichen. Der Film ist so berüchtigt für seine schlechte Qualität, dass George Lucas angeblich alle Kopien zerstören wollte. Auch über die neue Star-Wars-Serie sind Fans nicht begeistert: „Selbst Harry Potter ist mehr Star Wars als dieser Unsinn“ – Das neuste Star Wars von Disney landet Negativrekord

Bald könnt ihr euch in ein neues Abenteuer im Star-Wars-Universum stürzen:

Der kurioseste Fall eines Star-Wars-Films

Die Show erschien 1978, also nur ein Jahr nach dem ersten Film und noch vor dem zweiten Film. Das Holiday Special wurde extra für das Fernsehen produziert, weswegen das Budget nicht sonderlich hoch war. Interessanterweise kann man das Special offiziell gar nicht schauen, obwohl man auf Disney Plus Star Wars Vintage hat.

Unter diesem Banner kann man die erste Clone-Wars-Miniserie gucken oder auch die zwei Ewok-Filme, die ebenfalls für das Fernsehen produziert worden sind. Das Holiday Special ist aber nicht dabei. Auch DVDs oder Blu-ray sucht man da vergeblich. Die einzigen Optionen sind auf YouTube.

Das Kuriose an dem Film sind auch die vielen Schauspieler, die man kennt. Harrison Ford, Mark Hamill und Carrie Fisher spielen alle im Holiday Special mit. Der Mythos um den Film geht so weit, dass George Lucas sogar mal gesagt haben soll: Wenn ich die Zeit und einen Vorschlaghammer hätte, würde ich jede Kopie der Show suchen und sie zerstören. Dieses Zitat ist aber schwer beweisbar, da es keine Ursprungsquelle davon gibt.

Trotz der berüchtigten Qualität führte der Film mit Boba Fett eine der beliebtesten Figuren des Universums ein, noch zwei Jahre vor Das Imperium schlägt zurück. In einer animierten Sequenz des Films (ja, die gab es auch) hilft Boba Fett unseren Helden, bevor sich herausstellt, dass er für Darth Vader arbeitet. Im selben Jahr konnte man das Design der Figur schon auf einer Parade sehen (via dorksiteoftheforce.com).

Harrison Ford leugnet seine Teilnahme. 2005 wurde Ford von Conan O´Brien (via YouTube) auf das Holiday Special angesprochen. Ford reagiert erstmal panisch, bis er O´Brien antwortet, dass er sich an sowas gar nicht erinnern kann. Dann wird ihm ein Clip gezeigt und Ford sagt danach nur: Danke.