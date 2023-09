Der Chef von Starfield erklärt: „Der Game Pass macht mich irre“

In einem Interview erklärt Pete Hines, der Chef von Bethesda, was den Game Pass so gut macht. Immerhin erscheint das Rollenspiel Starfield nicht auf der PlayStation 5. Hat man keine Angst um geringere Verkaufszahlen?

Was ist los bei Starfield? Seit ein paar Tagen können Besitzer per Early Access bereits in das neue Weltraum-Rollenspiel von Bethesda eintauchen. Der offizielle Release für alle Spieler ohne Frühzugang findet dann am Mittwoch, dem 6. September 2023, statt. Allerdings erscheint das Spiel nur für Xbox Series X|S sowie PC. Für PS4 und PS5 ist kein Release geplant.

JeuxVideo führte während der gamescom 2023 ein Interview mit Pete Hines, Head of Publishing bei Bethesda Softworks. Sie fragten, ob man sich wegen der Verkaufszahlen sorgt.

„Das ist seltsam […] aber jetzt gefällt es uns“

Was sagt Pete Hines? Im Interview wird er gefragt, ob er Angst um die Verkaufszahlen des Spiels habe, weil man es nicht für die PlayStation 5 veröffentlicht. Er antwortet:

In den USA kostet der Game Pass Ultimate 17 Dollar (etwa 15 Euro in Deutschland). Für 17 Dollar kannst du, ohne eine Konsole zu besitzen, einen Controller an Samsung-Fernseher anschließen und Starfield spielen. Der Game Pass macht mich irre! Ich bin ein alter Mann, ich wurde geboren, als es noch keine Videospiele gab, keine Konsolen, keine PCs, keine Mobiltelefone. Die Tatsache, dass man nicht einmal eine Konsole braucht, um das größte Bethesda-Spiel, das je auf der Xbox gemacht wurde, zu spielen, ist ein unglaubliches Maß an Zugänglichkeit. Man kann es über alles spielen, was einen Browser laufen lassen kann. Ich habe es mit einem Kindle Fire, einem Telefon, getestet. Du klickst auf Link Cloud und spielst Starfield. Wenn du also ein PlayStation-Spieler bist, wirst du natürlich nicht auf deiner PlayStation spielen. PlayStation-Spieler hingegen können den gesamten Xbox Game Pass-Katalog für 17 US-Dollar pro Monat spielen, das ist nicht wenig. Sie können Starfield, Forza und alles andere spielen, was sie wollen. Sie können zu Hause oder bei der Arbeit spielen, dank der browserbasierten Cloud. (…) Das ist seltsam für uns, denn während unserer gesamten Existenz haben wir darum gebeten, den vollen Preis zu zahlen, um unsere Spiele zu spielen. Es gab keine Abonnements. Aber jetzt gefällt es uns. Wir bauen ein Publikum auf.

Schon im Juni 2021, kurz nach der E3, äußerte sich Hines zu diesem Thema. Ihm tut es leid, dass PS5-Fans traurig sind, doch für die Exklusivität entschuldigte er sich nicht.

Doch fast wäre alles ganz anders gekommen und die PC- und Xbox-Spieler hätten den Nachteil auf ihrer Seite gefunden. Xbox-Chef Phil Spencer erklärte, dass Starfield fast ein exklusiver Titel für die PS5 geworden wäre. Angeblich war Sony wohl schon dabei, einen Deal auszuhandeln. Doch dann schritt Microsoft ein.

Auf welcher Plattform spielt ihr Starfield? Nutzt ihr dafür auch die Cloud-Technik des Game Pass?