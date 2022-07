New World steht am Abgrund – Schafft die große MMORPG-Hoffnung noch die Wende?

Im September 2021 startete das neue MMORPG New World und sorgte direkt für einen riesigen Hype auf Steam. 9 Monate später hat es über 90 % seiner Spieler verloren. Wo liegen die Probleme und kann das Spiel noch die Wende schaffen? Wir sprechen im MeinMMO-Podcast darüber.

New World feierte anfangs große Erfolge. Über 900.000 Spieler waren am Release-Wochenende gleichzeitig online. Auch auf Twitch konnte das MMORPG Erfolge feiern. Anfang sah also alles gut aus.

Doch der Hype verflog schnell. Spieler kritisierten uninspirierte Quests, lange Level-Phasen, das hakelige Kampfsystem, Dutzende von Bugs und Gold-Dupes. Hardcore-Spieler beschwerten sich zudem schon nach wenigen Tagen über fehlendes Endgame und lange Laufwege.

Jetzt, 9 Monate nach der Veröffentlichung von New World, steht das MMO an einem Abgrund, denn die Spielerzahlen sind gefährlich niedrig. Trotzdem gibt es Hoffnung, aufgrund der regelmäßigen Updates und des eigentlichen Grundkonzepts.

Schuhmann, Alex und Leya diskutieren, was die Probleme von New World sind und wie das Spiel vielleicht doch noch die Wende schaffen kann.

