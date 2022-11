Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

W elche Strategie verfolgen die Streamer? In einem Talk (via YouTube ) berieten sich Knossi und unsympathischTV über ihre Strategie. Dabei waren sie sich in einer Sache einig: Sie wollen den Sieg.

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Allerdings sitzen sie dabei nicht in einem Rodelschlitten oder Bob, sondern in einer aus der asiatischen Küche bekannten Pfanne.

Was ist die Wok-WM? Dabei handelt es sich um ein Format des Fernsehsenders ProSieben. In den Disziplinen „Einer-Wok“ und „Vierer-Wok“ schlittern mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten eine Rennrodel-Bahn hinab.

Am 12. November findet auf ProSieben die Wok-WM 2022 statt. Mit am Start sind einige der größten, deutschen Content Creator: Marcel „MontanaBlack“ Eris, Maximilian „Trymacs“ Stemmler, Jens „Knossi“ Knossala und Sascha „unsympathischTV“ Hellinger. Die Twitch -Truppe hat dabei offenbar nur ein Ziel vor Augen: mit allen Mitteln zu gewinnen.

Insert

You are going to send email to