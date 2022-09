Twitch: MontanaBlack macht bei der Wok-WM mit – Nimmt „Ballermann-Penner“ Knossi und Trymacs mit

Es gibt eine interessante Wechselwirkung zwischen TV und Twitch. Knossi ist es in den letzten Jahren gelungen, mit TV-artigen Events auf Twitch große Erfolge zu feiern. Andersherum versucht das TV offenbar, mit der Nähe zu Twitch eine junge Generation anzusprechen. Das aber wiederum ist bislang noch nicht so richtig gelungen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Namen von Trymacs und Unsympathisch.tv werden beide genannt. Offenbar hatten Knossi und MontanaBlack damals schon ihren Spaß, dass sie was wissen, was erst Monate später an die Öffentlichkeit gelangen sollte.

„Wie die Wok-WM für uns wird? – Ach so. Wenn wir – ah, nö. Das stell‘ ich mir scheiße vor. Also wenn, würde ich da auch mit coolen Leuten hingehen, nicht mit dir. […] Bei dir ist ja Show vorbei, Bruder. Bist ja nicht mehr im Hype. Bist ein Ballermann-Penner geworden.“

Da fragte Knossi seinen Freund MontanaBlack, wie das so wäre, wenn sie bei der Wok-WM fahren würden. MontanaBlack stritt das aber rundheraus ab, wobei er sich am Anfang verhaspelt und schon fast die Katze aus dem Sack lässt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige der größten, deutschen Twitch-Streamer werden bei der Wok-WM von ProSieben dabei sein: allen voran MontanaBlack: In einem Twitch-Stream hatte er die Teilnahmen schon vor Monaten angedeutet, da aber noch ironisch. Er sagte: Er habe darauf gar keinen Bock. Schon gar nicht mit so einem „Ballermann-Penner“ wie Knossi. Neben den beiden werden auch Trymacs und Unsympathisch.Tv im Wok sitzen.

Insert

You are going to send email to