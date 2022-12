Fortnite: Server Down für Patch 23.10 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 13. Dezember, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update 23.10 auf die Server zu laden. Vorläufige Patch-Notes für das Update gibt’s hier.

Was passiert heute in Fortnite? Erneut werden in Fortnite die Server heruntergefahren. Chapter 4 hatte seinen erfolgreichen Start mit neuer Season sowie seiner neuen Map.

Update, 10:08 Uhr: Fortnite hat nun komplett seine Server heruntergefahren. Das Update besitzt auf der PS5 5,475 GB. Der Download kann jetzt gestartet werden.

Die Zeit des Weihnachtsfests rückt immer näher und deshalb hat Epic auch hier für euch einige coole Dinge geplant, die mit Patch 23.10 live gehen könnten. Näheres dazu zeigen wir euch im kommenden Absatz.

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange ist es offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren, um Update 23.10 zu installieren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 9:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Hier kündigte Fortnite die Downtime an.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind bei solchen Wartungsarbeiten meist für mehrere Stunden offline und das Spielen ist dann nicht mehr möglich. Die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden andauern. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Bei solchen Wartungsarbeiten kann es auch immer zu technischen Problemen, Bugs und Verzögerungen kommen. Falls solche Komplikationen auftreten sollten, werden wir euch davon sofort hier berichten. Ihr könnt den Artikel daher einfach aktualisieren, um frische Infos zu bekommen.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht für gewöhnlich nach dem Update eine kurze Liste mit Patch Notes auf ihrer Seite. Falls das passiert, listen wir sie euch hier kurz und übersichtlich auf.

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir wissen bislang noch nichts Konkretes, doch Leaker haben sich mit ihren Vorhersagen oft als sichere Quelle herausgestellt. Das könnte euch laut Shiina erwarten:

Das Weihnachtsfest 2023 könnte starten

Die Kollaboration mit MrBeast könnte beginnen

Neue wöchentliche Aufgaben

My Hero Academia-Skin könnten enthüllt werden

Was haltet ihr vom heutigen Update? Seid ihr gespannt darauf, was Epic Games für den Winter vorbereitet hat? Lasst uns doch gerne eure Meinung in den Kommentaren erfahren!

