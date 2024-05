Fortnite: Der Kriegsbus hat eine Geheimwaffe gegen die starken Autos

Der neue „Kriegsbus“ in Fortnite ist ein ziemlich starker Konter gegen die anderen Autos, denn er hat eine einzigartige Waffe.

Wie wichtig sind Autos in Fortnite? Aktuell sind sie wichtiger denn je, denn mit dem Start der neuen Season in Fortnite haben die Autos ein dickes Upgrade bekommen.

Verbesserungen wie Nitro, Service-Stationen, mächtige Stoßstangen, spezielle Reifen, aber vor allem die Granatwerfer und Geschütze auf den Dächern machen die Autos gerade zu den effektivsten Waffen im ganzen Spiel. Sieht man sich ihnen ohne eigenes Gefährt gegenüber, ist ihnen kaum beizukommen. Und hat man sie fast erledigt, düsen sie einfach davon.

Doch ein Wagen auf der Insel ist perfekt, um dem Herumrasen ein schnelles Ende zu setzen: der Kriegsbus. Der hat nämlich eine einzigartige Waffe an Bord, die man schnell übersehen kann.

Kriegsbus erhalten und EMP in Fortnite einsetzen – So geht es

Wie findet man den Kriegsbus? Den Kriegsbus kann man bekommen, wenn man sich eine der Patrouillen vornimmt, die über die Insel fahren. Sie bestehen in der Regel aus einem Kriegsbus und einem weiteren Wagen, immer von NPCs besetzt. Allerdings ist es auch möglich, dass einer der neuen, starken Bosse in der Patrouille mitfährt.

Was ist die Geheimwaffe? Der Kriegsbus in Fortnite hat eine EMP-Waffe an Bord, aber nicht als Geschütz – deshalb kann man sie schnell übersehen. Der EMP-Stoß wird stattdessen aktiviert, wenn man die Hupe des Busses aktiviert. Dafür müsst ihr die Pfeiltaste nach unten auf dem Controller drücken.

Der EMP ist ein starker Angriff gegen Autos und Schilde

Drückt ihr auf die Hupe, stößt der Bus einen EMP-Schlag in einer Kuppelform um sich herum aus. Diese zerstört die Schilde der Feinde und legt vor allem die Motoren der Autos lahm. Das bedeutet: Eure Feinde können nicht mehr einfach wegfahren. Aber Obacht: Der EMP hat immer eine kurze Abklingzeit, wenn ihr ihn eingesetzt habt.

Tipp: So werdet ihr auch recht schnell Gegner los, die auf euren Bus zugestiegen sind und sich beispielsweise an die Geschütze gestellt haben. Denn dem Schaden halten sie nicht allzu lange Stand.

Wichtig: Die Granatwerfer oder Geschütze der Autos werden nach aktuellem Stand nicht deaktiviert. Sie können also nicht mehr flüchten, doch eure Gegner können immer noch auf euch schießen.

Gibt es noch mehr Möglichkeiten, sich gegen Autos zu wehren? Durchaus, aber es gestaltet sich aktuell noch nicht so einfach. Viele Spieler müssen sich gerade erst in die neue Season reinfuchsen, um effektive Wege gegen die mächtigen Karren zu finden. Möglichkeiten sind:

Andere Autos, mit denen man ins offensive Gefecht geht und die Konkurrenz wegrammt.

Die Nitro-Handschuhe können Autos mit dem Aufwärtshaken durch die Luft boxen.

Die Impulsgranate kann Autos aus der Bahn werfen.

Und einfach Zusteigen kann auch für Verwirrung sorgen. Das klappt aber nur, wenn noch Platz im Auto ist.

Welche Wege habt ihr gefunden, um es mit den Autos aufzunehmen? Erzählt es uns in den Kommentaren und teilt eure Erfahrungen mit anderen Spielern! Und teilt uns gerne auch mit, an welchen Orten ihr aktuell am liebsten landet und den meisten Erfolg habt. Wenn ihr eine Übersicht braucht, was sich aktuell noch in Fortnite geändert hat: Hier findet ihr die neue Map in Chapter 5 Season 3, inklusive aller Änderungen und POIs.