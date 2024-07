Spieler macht Fortnite dafür verantwortlich, wie bescheuert Shooter wie CoD heute aussehen

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Mittlerweile könnt ihr auch Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone auf mobilen Geräten spielen, Warzone Mobile erschien im März 2024. In der Version für Android un iOS könnt ihr sogar die Waffen der PC- und Konsolen-Variante leveln: CoD Warzone: Ihr könnt eure Waffen jetzt auch leveln, wenn ihr gar nicht zu Hause seid

Wie bekommt ihr den Skin? Das Bundle könnt ihr laut „realityuk“ nicht einfach im Shop kaufen, es ist nur durch einen sogenannten Lucky Draw erhältlich. Ein „Lucky Draw” ist die zufällige Ziehung eines Items in Call of Duty: Mobile. Das System ähnelt einer Glücksradmechanik. Ihr dreht das Rad und das Spiel bestimmt zufällig, welches Item ihr erhaltet.

Falls ihr Call of Duty auf einem PC oder einer Konsole spielt, müsst ihr gemäß dem Dataminer allerdings nichts befürchten: Extra Crispy soll lediglich für die Mobile-Version des Shooters erscheinen. Schenkt man dem Leaker Glauben, kommt der verrückte Skin am 18. Juli 2024.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für einen Schaden meint der Spieler? Fortnite zeichnet sich seit Jahren durch Kollaborationen und mehr oder weniger verrückte Skins aus. Für den Nutzer hat der Battle-Royale-Shooter von Epic Games den Stein für absurde Skins auch in anderen Spielen ins Rollen gebracht.

Those about to Die – Trailer zur Gladiatoren-Serie mit Regisseur Roland Emmerich

Was ist das für eine Diskussion? Shooter wie Call of Duty, PUBG und The Finals bieten heutzutage zahlreiche Skins an, die Spieler für ihre Charaktere und Waffen kaufen oder freispielen können. Viele dieser Skins sind… außergewöhnlich.

In Call of Duty und anderen Shootern gibt es heutzutage haufenweise verrückte Skins. Ein Spieler sagt, Fortnite ist schuld daran.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to