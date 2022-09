Fortnite: Wir wissen jetzt, wann Season 4 in Chapter 3 startet

Fortnite schweigt über den weiteren Ablauf der Story. Wird es ein Live-Event geben? Wann ist der Server Down und wann genau startet die neue 4. Season des Battle-Royal-Shooters? Das alles beantworten wir euch hier auf MeinMMO.

Was ist in Fortnite los? Das weiß niemand so genau. Als der Kampf gegen die Terrorgruppe „IO“ gewonnen wurde, entspannte sich die Lage auf der „Chapter 3“-Map. Die Sieben sowie die Bewohner der Insel bauten im Namen des Friedens einen Freizeitpark und fingen dann endlich an, „Urlaub“ zu machen.

Was wir jetzt aber wissen: Fortnite startet Season 4 in Chapter 3 am Sonntag, dem 18. September.

Hier nochmal der entspannte Trailer zum Freizeitspaß in Chapter 3 Season 3:

Während sich der Nullpunkt nach der Krise entspannte, sprießten überall Pflanzen und Wurzeln auf der Map. Sogar ein riesiger Realitätsbaum ragte über der Map und begeisterte mit seiner Lotus-Baumkrone so manche Spieler.

Alles schien friedlich, doch das war nur von kurzer Dauer. Der Nullpunkt sorgte mit seiner Macht dafür, dass viele Dinge aus Chapter 1 zurückgebracht wurden.

Sogar die Sieben fingen an, sich merkwürdig zu verhalten. Bis alle verschwanden und ihr nach ihnen suchen musstet. Eine neue Bedrohung ist im Anmarsch und diese droht die ganze Insel in ein Chrom-Wunderland umzuformen.

In Fortnite beginnt diese Woche die 4. Season

Wann startet Season 4 in Fortnite? Epic Games hat endlich sein Schweigen gebrochen und datiert den Release der neuen Season 4 auf den 18. September. Am selben Tag wird Fortnite um 08.00 Uhr deutscher Zeit die Server runterfahren, um das Update aufzuspielen.

Wir werden euch beim Server Down am Wochenende begleiten und euch mit Leaks und neuen Infos versorgen.

Wird es ein Live-Event geben? Laut Leakern ist ein Live-Event unwahrscheinlich. Alle Daten wurden, durchforstet und nichts deutet darauf hin, dass Epic Games etwas vor der breiten Masse versteckt.

Wir gehen auch davon aus, dass Fortnite am Sonntag plötzlich in den Server Down übergeht und nach ein paar Stunden die Spieler mit vielen Neuerungen überraschen wird.

Gibt es neue Leaks? Trotz dessen geben wir euch noch einen kleinen, aber auch durchaus gruseligen Vorgeschmack darauf, wie diese Chrom-Bedrohung aussieht, sieht selbst:

Auch hier taucht die komische Chrom-Masse auf, die alles verschlingt. Woher diese Substanz kommt und ob es etwas mit dem Nullpunkt zu tun hat, ist noch ungewiss. Fakt ist jedoch, dass Season 4 schon jetzt mit seinen Mysterien für viel Spannung sorgt.

Was haltet ihr davon, dass alles bald in Chrom eingetaucht wird? Glaubt ihr, der Nullpunkt ist dran schuld oder sind da andere Mächte am Werk, die wir noch gar nicht verstehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!