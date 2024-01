Warum hat Michael J. Fox ein J in seinem Namen, wenn sein 2. Vorname Andrew ist?

Den Schauspieler Michael J. Fox kennen viele in seiner Rolle als Marty McFly in „Zurück in die Zukunft“. Doch woher kommt das J im Künstlernamen, wenn er doch in Wirklichkeit Michael Andrew heißt? Ein einfacher Grund steckt dahinter.

Warum ist er nicht einfach als Michael Fox bekannt? In seiner Biografie Lucky Man: A Memoir erklärte der Schauspieler, wie er zu seinem Künstlernamen Michael J. Fox kam.

Die Screen Actors Guild verbot es zwei Mitgliedern unter demselben Künstlernamen zu arbeiten. Da sie bereits einen Michael Fox registriert hatten, konnte sich der Schauspieler aus Zurück in die Zukunft nicht unter demselben Namen anmelden.

„Michael, ein Fuchs“

Also musste ein anderer Künstlername her. Andrew oder Andy Fox gefiel dem Schauspieler nicht. Doch auch der Anfangsbuchstabe seines zweiten Vornamens war keine Option für den Schauspieler.

Denn es gibt ein Problem in der englischen Aussprache und Schreibweise. Denn Michael A. Fox bedeutet übersetzt Michael, ein Fuchs.

Das wollte der Schauspieler nicht. So erklärte er, der Name Michael A. Fox „war sogar noch schlimmer, da das Wort ‘Fox’ erst kürzlich als Synonym für ‘attraktiv’ in Gebrauch kam. (Anmaßend?) Es klang auch unangenehm kanadisch – Michael Eh? Fox – aber vielleicht war ich auch nur überempfindlich.“

Wieso ausgerechnet J.? Also suchte der Schauspieler nach einer neuen Namensoption. Dabei erinnerte er sich an einen seiner Lieblingsschauspieler, Michael J. Pollard, den man etwa aus Bonnie and Clyde kennt.

Also entschied er sich für ein J. im Namen, von dem er manchmal sagte, „dass es entweder für Jenuine oder Jenius steht“. Damit reichte der Schauspieler dann erneut die Formulare bei der Screen Actors Guild und wurde unter dem Künstlernamen Michael J. Fox bekannt.

