Ein Sci-Fi-Klassiker machte sich schon 1989 über das Hollywood von heute lustig

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Beinahe wäre der Schauspieler von Marty in Zurück in die Zukunft ersetzt worden, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt .

Worauf spielt das an? Zu dem Zeitpunkt als Zurück in die Zukunft 2 in die Kinos kam, gab es vier Filme zum weißen Hai, wobei der erste Teil von Regisseur Steven Spielberg stammte:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier könnt ihr in dem YouTube-Video die Szene sehen, in der Jaws 19 zu sehen ist:

Um welche Szene geht es? Im Film reisen Marty und Doc Brown in die Zukunft, genauer gesagt in das Jahr 2015.

Im Jahr 1989 kam mit Zurück in die Zukunft 2 die Fortsetzung einer beliebten Sci-Fi-Komödie in die Kinos. Dabei zeigt der Film auf teils humorvolle Weise, wie die zukünftige Gesellschaft leben würde.

Der Sci-Fi-Film „Zurück in die Zukunft 2“ macht sich in einer kurzen Szene über einen Aspekt der Filmindustrie lustig, der heute Alltag ist.

Insert

You are going to send email to