Spieler vernichtet das neue MMORPG Pax Dei in herrlichem Review auf Steam – Entwickler muss patzige Antwort zurückziehen

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Call of Duty und Fallout bringen zusammen ein Skinbundle heraus, so sieht es aus

So wird das diskutiert: Der Streamer Lirik hat sich köstlich amüsiert, so wie viele andere Leute auf Steam auch.

Dann solle das Team das Spiel in den Early Access bringen und drei Monate später ein Abo-Modell für 100 US-Dollar im Monat einführen. Wer nicht zahlt, verliere Charaktere, Items und Basis. So mache man doppelt Profit, wenn das nicht klappe, könne man einfach ein anderes Early-Access-Spiel entwickeln.

Das ist das Review: Ein Review des Nutzers „gisk“ erschien am 18. Juni (via Steam ), nachdem der Nutzer nur etwa zwölf Minuten im Spiel verbracht hatte. Der User tut bei seiner Beurteilung so, als würde er eine E-Mail des Bosses an die Entwickler schreiben.

