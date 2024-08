In Kürze holt sich ein MMORPG auf Steam die Grundstücke von inaktiven Spielern zurück, für die sie 40 bis 100 Euro gezahlt haben

Wer durch die Welt der Early-Access-Version von Pax Dei läuft, der wird dort über zahlreiche Grundstücke inaktiver Spieler stolpern. Jetzt greifen die Entwickler zu einer bemerkenswerten Maßnahme, um dieses Problem zu lösen.

Wie ist der aktuelle Stand bei Pax Dei? Seit dem Start der Early-Access-Phase am 18. Juni 2024 ist einiges in der Welt des Sandbox-MMORPGs passiert. Die Entwickler von Mainframe Industries haben etwa zahlreiche Hotfixes und Optimierungen implementiert, um die schlimmsten Baustellen von Pax Dei aus dem Weg zu schaffen.

Da das geglückt ist, arbeitet das Team jetzt an neuen Inhalten sowie der Erweiterung und Verbesserung bereits vorhandener Systeme respektive Features – wie Kampfsystem, PvP, soziale Interaktion, Marktplätze oder auch PvE-Inhalte für Solisten (via Discord).

Dass die Verzögerung beim Content- und Feature-Nachschub ihren Preis gefordert hat, darüber hatte MeinMMO bereits im zweiten Anspielbericht aus dem Juli 2024 berichtet. Die Spielerzahlen fielen deutlich, wodurch sich in der Welt zunehmend mehr inaktive Grundstücke befinden.

An all den verlassenen Häusern und Arbeitsgeräten vorbeizuschlendern, das fühlte sich an, als würde man über einen Friedhof der Baustellen laufen, der die verbleibenden aktiven Gemeinschaften ausbremst und neue Spieler daran hindert, einen guten Platz für das eigene Grundstück zu finden.

Die Welt von Pax Dei ist schön, hier der Trailer zum Early-Access-Start:

Verständliche, aber drastische Maßnahme

Wie gehen die Entwickler das Problem an? Zum einen sollen natürlich die neuen Inhalte und erweiterten Features zeitnah möglichst viele Spieler zurück in die Welt von Pax Dei locken. Zum anderen hatten die Devs schon im Juli via Discord angekündigt, im August eine Aufräumaktion durchführen zu wollen, um verlassene Grundstücke zu entfernen und so neuen Platz zu schaffen.

Jetzt verrieten die Entwickler auf ihrem Discord-Kanal die konkreten Termine für die Aufräumaktion:

Am 19. August 2024 werden die Grundstücke markiert, die im Zuge der Aufräumaktion entfernt werden.

Die eigentliche Aufräumaktion soll dann am 21. August 2024 laufen.

Alle (!) nachfolgenden Kriterien müssen laut den Entwicklern erfüllt sein, damit ein Grundstück entfernt wird: Es sind Grundstücke betroffen,

deren Besitzer seit dem 22. Juli nicht aktiv waren

die insgesamt bisher weniger als 120 Minuten gespielt haben

die in dieser Zeit nur sehr wenige Dinge hergestellt haben (weniger als 50 insgesamt, weniger als 20 im vergangenen Monat, weniger als zwei in den vergangenen zwei Wochen)

die nur sehr wenige Gegenstände auf ihrem Grundstück platziert haben (weniger als 40 insgesamt, weniger als 20 im vergangenen Monat, weniger als zwei in den vergangenen zwei Wochen)

die zu keinem Clan mit zwei oder mehr Mitgliedern gehören

Ebenfalls sind Grundstücke betroffen,

auf denen sich null Gegenstände befinden und die Anzahl der Gegenstände, die im vergangenen Monat hinzugefügt wurden, beträgt null

auf denen null Gegenstände hergestellt wurden und die Anzahl der Handwerksereignisse aus dem vergangenen Monat beträgt null

und deren Besitzer zu keinem Clan mit zwei oder mehr Mitgliedern gehören

Falls ihr die Befürchtung habt, euer Grundstück könnte betroffen sein, haben die Entwickler einen einfachen Tipp für euch: Loggt euch vor dem 19. August in Pax Dei ein und platziert einen Gegenstand auf eurem Grundstück oder stellt dort etwas her.

Wie bewertet MeinMMO die Aktion? Durch die Vielzahl an Kriterien, die gleichzeitig erfüllt sein müssen, gehen die Entwickler sicher, dass wirklich nur Spieler betroffen sind, die schon eine ganze Weile inaktiv sind.

Dennoch bringt die Aufräumaktion ein gewisses Geschmäckle mit. Schließlich kostet der Early-Access-Zugang – je nach Edition – etwa 40 bis 100 Euro, und ein Vorteil des Gründerpakets liest sich auf Steam wie folgt:

Erhaltet ihr für die gesamte Dauer des Early Access (d. h. bis mindestens Juni 2025) unbegrenzten Zugang zum Spiel, zusammen mit einer festgelegten Anzahl an Grundstücken.

Daher möchten wir von euch wissen: Was haltet ihr von der Aktion? Müssen bislang inaktive Käufer der EA-Version zu Recht auf die bezahlten Vorteile verzichten, um die Spielerfahrung für aktive Spieler zu verbessern? Teilt eure Meinung in den Kommentaren! Mehr zum Spiel: Pax Dei ist im Early Access das beste schlechte MMO für entspannte Spaziergänge vor hübscher Mittelalter-Kulisse