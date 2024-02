„Hört auf, nach Nerfs zu fragen“ – Das Balancing spaltet die Community von Helldivers 2

Ob Arrowhead demnächst Buffs oder Nerfs an den Waffen und Taktikausrüstungen von Helldivers 2 vornehmen möchte, können wir aktuell noch nicht sagen. Aktuell haben die Entwickler jedenfalls noch alle Hände voll, um die Server zum Laufen zu bringen: Spieler wollen mehr Server in Helldivers 2, doch der Chef sagt: „Das ist keine Frage des Geldes“

Der Aufruf, aufzuhören Nerfs zu fordern, erreichte innerhalb eines Tages über 5.100 Upvotes. Auch in den Kommentaren stimmten viele Spieler zu. Ein Nutzer erklärt, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe wünsche er sich „noch größere Knarren mit noch mehr Feuerkraft“ (via Reddit ).

Was sagen die Spieler zum Balancing? Der Reddit-Nutzer „soloman-romero“ hat sich mit klaren Worten an die Community von Helldivers 2 gewandt und fordert: „Hört auf nach Nerfs zu fragen.“ Stattdessen hätte er lieber Buffs für zu schwache Waffen, anstelle die starken zu schwächen (via Reddit ).

In Helldivers 2 habt ihr verschiedene Waffen und Taktikausrüstungen zur Auswahl. Manche davon sind zwar explosiv, aber weniger stark, andere dominieren die Tier List der besten Waffen . In Kürze: Die einen zeichnen sich durch ihre Feuer-Power aus, die anderen durch ihre Spezialeffekte.

