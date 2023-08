Pokémon GO bekommt nach Ewigkeiten endlich mehr Speicherplatz – Trainer feiern es

In Pokémon GO gibt es jetzt nach langer Zeit endlich ein wichtiges Update für euren Speicherplatz. Wir von MeinMMO zeigen euch wie viel Platz ihr ab sofort habt und wie die Trainer darauf reagieren.

Um welchen Speicherplatz geht es? Wer in Pokémon GO jede Menge Monster fangen will und diese nicht ständig verschicken möchte, der sollte genügend Speicherplatz in seinem PokéBeutel haben. Gleiches gilt für das Sammeln der verschiedenen Items.

Doch bei einigen Spielern ist das Maximum bereits ausgeschöpft und es müssen fleißig Monster verschickt und Items gelöscht werden. Doch das könnte sich jetzt etwas entspannen, denn die Entwickler werden diesen Platz nun ordentlich erhöhen.

Niantic lässt euch jetzt deutlich mehr Monster & Items sammeln

Wie viel Speicherplatz hat man jetzt? Wie Niantic über ihren Twitter-Account zu Pokémon GO mitgeteilt haben, könnt ihr euch ab sofort über mehr Speicherplatz freuen. Und zwar jeweils satte 500 Plätze mehr – die kosten allerdings PokéMünzen.

Nachdem es in den vergangenen Monaten eher systematisch in kleinen Schritten auf die bisher maximalen 6.300 Plätzen für eure Pokémon und 5.300 Plätzen für eure Items angepasst wurde, könnt ihr diesen jetzt auf bis zu 6.800 bzw. 5.800 Plätze erweitern.

Wie bekommt man den Platz? Wer seinen Speicher bei den Pokémon oder Items erweitern möchte, der kann dies über den Ingame-Shop tun. Scrollt in diesem weit nach unten. Unterhalb der Lockmodule könnt ihr die Erweiterungen finden. Dabei kosten 50 Plätze jeweils 200 PokéMünzen.

Trainer haben lange auf Erweiterung gewartet

Was sagen die Trainer dazu? In der Community sind die Trainer begeistert. Viele hatten in den letzten Monaten bereits das derzeitige Maximum, insbesondere bei den Pokémon, ausgeschöpft. Mit dem Update kann erstmal wieder ausgebaut und entsprechend fleißig gesammelt werden.

Das ist besonders für die Trainer interessant, die beispielsweise auf einen Living-Dex sammeln. Diese benötigen nämlich jede Menge Platz. Hinzu kommen die verschiedenen besonderen Pokémon wie Shinys, kostümierte Pokémon oder Monster in diversen Größen.

So ist es nicht verwunderlich, dass man unter dem Tweet reihenweise Kommentare wie vom User j4m13c0 lesen kann (via twitter.com): Ich danke euch! Darauf habe ich gewartet!

Trainer wünschen sich weitere Erweiterung: Doch die Erweiterung des Pokémon- und Item-Beutels sind nicht die einzigen, die sich Trainer gewünscht haben. Insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende GO Fest und die dazugehörigen Live-Events würden sich manche auch über die Erweiterung des Freunde-Limits freuen.

So schreibt SecretLeague1 (via twitter.com): Wie wäre es, wenn man auch den Platz für Freunde von 400 auf 500 erhöht. Ich würde gerne extra für zusätzlichen Freundesraum bezahlen, vor allem, weil das GO Fest vor der Tür steht.

Ob sich Trainer bald also auch über eine solche Erweiterung freuen können, bleibt für den Moment abzuwarten. Sollte es hierzu Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Erweiterung des Speicherplatzes? Musstet ihr in den letzten Wochen auch ständig ausmisten, weil euer Platz ausgeschöpft war? Oder habt ihr noch jede Menge Platz frei? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

