Pokémon GO zeigt im Trailer für 6 Sekunden das Pokémon des nächsten Community Days, Trainer erkennen es sofort

Ein Pokémon GO Trailer, der nun veröffentlicht wurde, zeigt das Pokémon des nächsten Community Days. Um welches Pokémon es geht, haben findige Trainer sofort herausgefunden.

Was ist das für ein Event? Bei einem Community Day steht ein Pokémon im Vordergrund, welches in einem Zeitraum von 3 Stunden quasi ausschließlich und in hoher Anzahl erscheint. Hierbei ist die Chance, ein Shiny-Exemplar des entsprechenden Pokémon zu finden, stark erhöht.

Außerdem sind bei einem Community Day verschiedene Boni aktiv und das Pokémon, welches im Fokus steht, kann eine exklusive Sofort- oder Lade-Attacke erlernen.

Wann ist der nächste Community Day? Der nächste Community Day wird am Samstag, dem 20. April 2024 stattfinden. In einem Trailer auf X wurde das Pokémon des nächsten Community Days bereits angedeutet. Die Community hatte dabei wenig Probleme, das Pokémon zu identifizieren.

Bereits beim letzten Community Day Classic mit Kindwurm wurde das Pokémon in einem Trailer angedeutet, welches im Fokus des Community Days stand.

Cooles Shiny, ich bin dabei

Um welches Pokémon handelt es sich? Im Trailer ist neben dem Schrei des Pokémon auch ein weiteres Merkmal zu erkennen. Hierbei handelt es sich um ein Blatt. Diese Hinweise haben Trainern aus der Community gereicht, um das Pokémon als Knofensa zu identifizieren, ein Pokémon der Typen Pflanze und Gift aus der 1. Generation.

Knofensa kann sich zu Ultrigaria und anschließend zu Sarzenia entwickeln.

Was sagt die Community dazu? Neben einigen Kommentaren, die sich eine gute Lade-Attacke im Event wünschen, freuen sich Trainer vor allem über die Chance auf ein Shiny-Exemplar von Knofensa. Einige Stimmen aus der Community dazu lauten:

Na endlich! Bitte gebt ihm eine bessere Sofort-Attacke! Gifthieb bitte , schreibt ein Trainer

, schreibt ein Trainer Cooles Shiny, ich bin dabei , lautet ein weiterer Kommentar

, lautet ein weiterer Kommentar Ich sage es jetzt bereits, Sarzenia Blättersturm Community Day [Attacke] , vermutet ein weiterer Trainer

, vermutet ein weiterer Trainer Ich habe mein Hundo Ultrigaria genau für diesen Zweck aufgespart, los geht’s , freut sich ein weiterer Kommentator

Was sagt ihr zu dem Community Day? Freut ihr euch auf das ein oder andere Shiny-Exemplar von Knofensa? Oder seid ihr auch gespannt, welche exklusiven Attacken Sarzenia an diesem Tag lernen kann? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über alle Events im April 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.