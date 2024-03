Pokémon GO deutet in einem Trailer an, welches Pokémon zum nächsten Community Day Classic kommt

In Pokémon GO ist das Pokémon des nächsten Community Day Classic angedeutet worden. Die Community hat eine starke Vermutung, um welches Pokémon es sich handelt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist ähnlich wie der reguläre Community Day. Es gibt ein Pokémon, welches im Vordergrund steht, und in der Zeit des Events fast ausschließlich erscheint. Neben der Anzahl der Spawns ist auch die Wahrscheinlichkeit für ein Shiny-Exemplar stark erhöht.

Der Unterschied zum normalen Community Day ist, dass bei einem Community Day Classic ein Pokémon im Vordergrund steht, welches bereits in einem regulären Community Day im Vordergrund stand.

Wann ist der nächste Community Day Classic? Der nächste Community Day Classic wird am Sonntag, dem 07. April 2024 stattfinden. Eine Übersicht über die kommenden Community Days findet ihr hier auf MeinMMO.

Community identifiziert Hinweis im Trailer

Was ist das für ein Trailer? Auf Facebook hat der offizielle Pokémon GO Account einen Trailer veröffentlicht, um einen Hinweis auf das Pokémon des nächsten Community Day Classic zu geben. Neben dem Video ist auch der Hashtag #PokemonGOCommunityDayClassic zu finden.

In dem Trailer ist das Pokémon selber nicht zu sehen. Es wird ein Stein gezeigt, der zerbricht und dazu ist im Hintergrund der Schrei eines Pokémon zu hören. Und genau dieser Schrei wurde von der Community analysiert und einem Pokémon zugeordnet.

Was ist das für ein Pokémon? Die Kommentatoren auf Facebook unter dem Video sind sich sicher, dass es sich bei dem Pokémon um Kindwurm handelt. Dieses Pokémon hatte bereits einen regulären Community Day, was auch die Voraussetzung ist, um in einem Community Day Classic im Fokus zu stehen.

Kindwurm ist ein Pokémon vom Typ Drachen. Seine letzte Entwicklungsstufe, Brutalanda, gehört zu den besten Angreifern vom Typ Drachen in Pokémon GO.

Was sagt die Community dazu? Die Community ist sich sicher, dass es hierzu 2 konkrete Hinweise in dem kurzen Trailer gibt. Einige der Kommentare unter dem Facebook-Video dazu lauten:

Ich habe es mir gerade angehört, es ist definitiv der Sound von Kindwurm und in der Beschreibung von Kindwurm heißt es: ‘Sein stahlharter Kopf kann Felsbrocken zerschmettern’, was auch im Clip passiert , schreibt der User Dan Hobbs

, schreibt der User Dan Hobbs Für mich hört es sich genauso an wie Kindwurm, man vergleiche nur diese Geräusche und die von Pokémon GO , kommentiert Chris Piggin

, kommentiert Chris Piggin Es ist Kindwurm, klickt alle auf Kindwurm im Spiel es hat den selben Klang , meint Jonathan Gonzalez

Was sagt ihr dazu? Seid ihr auch der Meinung, dass es sich hierbei um Kindwurm handeln muss? Freut ihr euch auf diesen Community Day Classic? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns fündig.