Pokémon GO schenkt euch morgen „Eine fabelhafte Gelegenheit“ – Das steckt im April-Scherz-Event

In Pokémon GO werdet ihr in diesem Jahr mit einer besonders fabelhaften Gelegenheit in den April geschickt. Welche Inhalte das April-Scherz-Event 2024 für euch bereithält und wieso ihr es nicht verpassen solltet, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Jedes Jahr zum 01. April planen die Entwickler von Pokémon GO ein besonderes eintägiges April-Scherz-Event, bei dem das Spiel verrückt spielt. Nachdem es im letzten Jahr eine Invasion von Taubsi gab, wird das diesjährige Event im wahrsten Sinne des Wortes fabelhaft .

Was es mit dem Kurz-Event Eine fabelhafte Gelegenheit auf sich hat und über welche Boni ihr euch freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das „Eine fabelhafte Gelegenheit“-Event? Der April-Scherz unter dem Namen „Eine fabelhafte Gelegenheit“ läuft am 01. April 2024 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit.

Was erwartet euch zum April-Scherz-Event 2024?

Jeder Treffer ist fabelhaft: Wie die Entwickler heute, am 31.03.2024, über ihren X-Account mitgeteilt haben, wird es anlässlich des diesjährigen April-Scherzes im Spiel jede Menge fabelhafte Würfe geben. Egal, ob ihr ein Monster mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf trefft, es wird automatisch zu einem fabelhaften Wurf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So schreibt Niantic auf X: Whoa… Alle diese Würfe sind fabelhaft, fabelhaft, fabelhaft… Professor Willow ist am Ermitteln! Am Montag, dem 1. April 2024, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit, werden gute Würfe oder besser als fabelhafte Würfe registriert!

Das bestätigen auch die Trainer aus den ersten Zeitzonen auf Reddit, die sich besonders über den dazugehörigen EP-Bonus freuen. Für jeden fabelhaften Wurf erhaltet ihr nämlich 1.000 EP. So schreibt Silveruchu auf Reddit: Ja, es ist wahr. Sie zählen alle als fabelhafte Würfe und geben 1000 EP.

Besondere Pokémon-Begegnung: Das waren aber noch nicht alle Boni. Ihr habt nämlich in verschiedenen Event-Feldforschungen die Möglichkeit Sternenstaub, Bälle und das eher seltenere Monster Pandir in seinen Formen 1 bis 8 abzustauben. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch nachfolgend die entsprechenden Aufgaben zusammengefasst:

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Würfe hintereinander 300 Sternenstaub Lande 3 großartige Würfe hintereinander 500 Sternenstaub Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander 1.000 Sternenstaub Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir*

(Formen 1 bis 8) Lande 3 fabelhafte Würfe 10 Pokébälle oder

5 Superbälle oder

3 Hyperbälle Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden

Befristete Forschung Eine fabelhafte Gelegenheit

Neben der Besonderheit beim Fangen von Pokémon erhaltet ihr auch eine befristete Forschung mit dem Namen „Eine fabelhafte Gelegenheit“. Diese besteht aus zwei Tafeln und ist ebenfalls relativ einfach zu lösen. Folgende Aufgaben erwarten euch:

Eine fabelhafte Gelegenheit – Tafel 1/2

Aufgabe Belohnung Lande 15 gute Würfe 10 Pokébälle Lande 10 großartige Würfe 10 Superbälle Lande 5 fabelhafte Würfe 10 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Seite gelöst und die Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 1.000 Sternenstaub.

Eine fabelhafte Gelegenheit – Tafel 2/2

Aufgabe Belohnung Lande 25 gute Würfe hintereinander 15 Pokébälle Lande 25 großartige Würfe hintereinander 15 Superbälle Lande 25 fabelhafte Würfe hintereinander 15 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Seite gelöst und die Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 5.000 Sternenstaub sowie 3 goldene Himmihbeeren.

Warum sollte man das Event nutzen? Wem es schwerfällt fabelhafte Würfe zu treffen, hat mit diesem Event endlich die Möglichkeit seine liegengebliebenen Quests zu lösen. Ihr müsst dafür lediglich mindestens einen guten Wurf landen, der dann zu einem fabelhaften umgewandelt wird. Obendrein könnt ihr damit auch noch einiges an Erfahrungspunkten sammeln.

Shiny-Jäger kommen darüber hinaus mit der Feldforschung zu Pandir auf ihre Kosten. Da es das Monster in 8 verschiedenen Formen gibt, habt ihr so die Möglichkeit euren Pokédex und eure Shiny-Sammlung einfach aufzufüllen. Und auch die Sternenstaub-Forschungen lohnen sich, um seinen Vorrat aufzubessern.

Wie gefällt euch das April-Scherz-Event in diesem Jahr? Auf welchen Unsinn hattet ihr gehofft? Und hilft euch der Bonus mit den fabelhaften Würfen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im April und welche sich lohnen.