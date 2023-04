Am 1. April läuft in Pokémon GO ein Event rund um Taubsi. Wir zeigen euch alle Boni, Inhalte, Shinys und Zeiten des Events in der Übersicht.

Was ist das für ein Event? Bei diesem kurzen Ereignis dreht sich alles um den Scherz-Termin am 1. April. Schon vor Tagen wurde geleakt, dass an diesem Tag viele Taubsi im Fokus stehen werden. Nun bestätigte Niantic das Event in dieser Form.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Inhalte, die euch heute erwarten. Bedenkt, dass das Event nur wenige Stunden aktiv ist. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, solltet ihr euch die Zeit gut einplanen.

Taubsi-Turbulenzen am 1. April – Start, Shinys, Boni

Wann ist Start und Ende? Das Event läuft von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit. Danach wird es wieder beendet. Euch bleiben also nur wenige Stunden für die Teilnahme.

Pokémon in der Wildnis: Wenn ihr draußen unterwegs seid, dann werdet ihr deutlich häufiger Taubsi finden. Das Pokémon gibt es auch in der schillernden Version zu fangen.

Taubsi (links) und Shiny Taubsi (rechts) im Vergleich

Bonus: Es besteht eine größere Chance darauf, Taubsi in XXS- oder XXL-Größen zu finden.

Spezialforschung: Zu so einem Event darf eine Spezialforschung natürlich nicht fehlen. Diese dreht sich auch um die vielen Taubsi, bei denen Professor Willow eure Hilfe braucht. Die Spezialforschung ist von 15:00 Uhr bis 23:59 Uhr verfügbar.

Feldforschungen: Wenn ihr nach dem Start des Events PokéStops dreht und euch damit Forschungen holt, dann drehen sich diese auch um das Event. Für den Abschluss der Quests werdet ihr mit Taubsi-Begegnungen belohnt.

Wie lief der 1. April in den letzten Jahren?

Wie gefällt euch das Event zum 1. April? Findet ihr es gut, dass sich das Spiel an diesem Tag nicht so ernst nimmt und solche Aufgaben und Inhalte freischaltet, oder würdet ihr euch in Zukunft ein noch lohnenswerteres Event wünschen?

