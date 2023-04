Pokémon GO: Taubsi Turbulenzen – Alle Belohnungen der Spezialforschung

Am 1. April läuft die Spezialforschung „Taubsi-Turbulenzen“ für ein paar Stunden in Pokémon GO. Wir zeigen euch die Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Heute, am 1. April 2023, läuft das Taubsi-Event in Pokémon GO. Dabei steht das Pokémon aus der 1. Spielgeneration im Fokus und kann deutlich häufiger in der Wildnis und als Belohnung aus Feldforschungen erhalten werden.

Begleitet wird das Event von der Spezialforschung Taubsi-Turbulenzen. Wichtig ist, dass diese Forschung nur von 15:00 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit am 1. April verfügbar ist. Schnappt euch die Forschung also schnell.

Taubsi-Turbulenzen 1/2

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 25 Pokébälle Verschicke 10 Pokémon 5 Tränke Lande 5 gute Würfe 5 Nanabbeeren

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die jeweiligen Belohnungen dazu, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 5 Himmihbeeren und eine Begegnung mit Taubsi.

Taubsi-Turbulenzen 2/2

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 10 Hyperbälle Bereits erledigt 5 Hypertränke Bereits erledigt 3.500 Erfahrungspunkte

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die jeweiligen Belohnungen dazu, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, 15 Taubsi-Bonbons und eine Begegnung mit Taubsi.

Nach diesen beiden Kapiteln habt ihr die Spezialforschung zum Taubsi-Event bereits abgeschlossen. Willow erklärt, dass ihr ihm in den letzten Jahren sehr viele Taubsi zugeschickt habt und diese nun entflohen sind.

Die Aufgaben der Forschung sind leicht zu absolvieren. Ihr könnt sie sogar alle verbinden und damit schnell abschließen.

In der nächsten Woche beginnen bereits die nächsten Events, die ihr euch merken könnt. Am Dienstag startet wie gewohnt eine Rampenlicht-Stunde, doch auch das Frühlings-Event mit all seinen Boni tritt in Aktion. Bei uns auf MeinMMO erhaltet ihr alle wichtigen Infos zu den aktuellen und kommenden Events.