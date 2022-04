Pokémon GO: Ditto fangen am 1. April – Wo gibt’s Transform-Pokémon?

Ein neuer Trailer kündigt die Closed Beta des Arena-Schnetzlers Blood of Heroes für PS4 und PS5 an.

Wie gefällt euch das Ditto-Event zum 1. April? Findet ihr es gut, dass Niantic euch nicht einfach nur reinlegt, sondern die Chance auf viele Ditto bietet, oder seht ihr das Event als einen großen Scherz an und hättet auf etwas Besseres gehofft? Schreibt uns eure Meinung zum Event doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wie ist das jetzt, wenn man eins der Pokémon auf der Grafik als Shiny findet, kann sich das in Ditto verwandeln? Nein. Wenn ihr ein schillerndes Yorkleff findet, kann sich das nicht in Ditto verwandeln.

Gibt es Shiny Ditto? Ja, ihr könnt in Pokémon GO seit der Saison des Schabernacks auch schillernde Ditto fangen.

Nach einem Fang erscheint ein „Oh?“, wenn es sich bei dem Fang um ein getarntes Ditto handelte. Danach verwandelt es sich dann in seine eigentliche Form. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle aktuellen Ditto-Formen, die das Transform-Pokémon annehmen kann.

Was läuft in Pokémon GO? Pünktlich um Mitternacht am 1. April startete das „April, April“-Event 2022 . Schaut ihr auf der Map, dann findet ihr vielerorts das Transform-Pokémon Ditto. Allerdings nicht auf Anhieb, denn Ditto tarnt sich als andere Pokémon.

In Pokémon GO läuft zum 1. April ein Scherz-Event, bei dem ihr Transform-Pokémon fangen sollt. Wir zeigen euch, wo es Ditto gibt und wie ihr die Aufgabe löst.

Insert

You are going to send email to