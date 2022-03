Pokémon GO: Termin für GO Fest 2022 bekannt – Auch wieder live vor Ort

Der Termin für das Pokémon GO Fest 2022 ist jetzt offiziell. Außerdem gibt es auch wieder Live-Events, die in einzelnen Städten stattfinden sollen. Alle Infos findet ihr hier.

Wann findet das Pokémon GO Fest 2022 statt? Das Pokémon GO Fest 2022 findet am Samstag, den 04. Juni 2022 und Sonntag, den 05. Juni 2022 statt.

Bei diesem Termin handelt es sich erneut um ein globales Event, an dem alle Spieler teilnehmen können. Voraussichtlich wird es wieder nötig sein, ein Ticket dafür zu kaufen – offizielle Infos gibt es dazu aber noch nicht.

Genau so unbekannt ist außerdem noch, was das GO Fest 2022 an Inhalten bringen wird.

Live-Events vor Ort: Nach dem globalen Event wird es drei weitere GO-Fest-Termine geben, die in 3 einzelnen Städten stattfinden werden. Diese sind:

Berlin, Deutschland: Freitag, 1. Juli 2022 bis Sonntag, 3. Juli 2022

Seattle, USA: Freitag, 22. Juli 2022 bis Sonntag, 24. Juli 2022:

Sapporo, Japan: Freitag, 5. August 2022 bis Sonntag, 7. August 2022

Auch in Deutschland wird es also wieder ein Live-Event geben. Ob es sich um genau das selbe Event wie bei der globalen Version handelt, oder ob es inhaltliche Unterschiede geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zusätzlich wird es dann am 27. August noch ein Abschlussevent geben.

Was ist das Pokémon GO Fest?

Darum geht es beim GO Fest: Das Pokémon GO Fest ist jedes Jahr das größte Event in Pokémon GO. An diesem Wochenende gibt es immer etwas Interessantes:

Im letzten Jahr etwa gab es am zweiten GO-Fest-Tag sämtliche legendären Pokémon des Spiels in Raids zu fangen

2020 standen die Forschung mit Victini und Team Rocket mit Crypto-Mewtu im Fokus

Außerdem können Trainer im Laufe des Events Boni durch globale Challenges freischalten

Einen Hyperbonus in den Folgewochen gab es auch

Das GO Fest 2021 hatte ein Musik-Thema und brachte Meloetta

Darüber hinaus gab es bislang spannende Spawns wie auftauchende Icognito, erhöhte Spawn-Raten und vieles mehr. Einige der GO-Fest-Boni konnte man auch immer ohne Ticket bekommen.

Zurück zum Live-Event: Mit der Ankündigung der 3 Live-Events kommt außerdem ein altes System zurück. 2019 fanden die letzten GO Feste als Live-Event vor Ort statt – danach war das aber durch die Pandemie nicht mehr möglich.

In der Folge wurden die globalen Events eingeführt, die zuletzt das GO Fest bestimmten. Diese Komponente bleibt auch dieses Jahr erhalten.

Zuletzt ging Pokémon GO schon an anderer Stelle wieder in eine Richtung, die dem früheren Spiel entsprach: Die Community Days werden wieder auf 3 Stunden verkürzt. Das kam in der Community allerdings nicht besonders gut an.