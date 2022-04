Pokémon GO: Heute läuft das Event „April, April 2022” mit Ditto – Alle Überraschungen und Inhalte

Heute, am 01. April 2022, läuft in Pokémon GO ein Aprilscherz-Event, bei dem Ditto im Mittelpunkt steht. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für ein Event ist und zeigen euch alle Inhalte.

Was ist das für ein Event? Heute ist der 01. April und natürlich ist an diesem Tag auch Pokémon GO zu Scherzen aufgelegt. Aus diesem Grund schickt euch Niantic heute mit einem besonderen Event in den April. Die ersten Hinweise zum Scherz-Event zeigte bereits ein Fund der PokeMiners.

Nun sind inzwischen aber alle Inhalte offiziell bekannt. Unter dem Namen „April, April 2022: Ein Ditto-Desaster“ wird sich alles um das lilafarbene Transform-Pokémon drehen. Welche Spawns und Shinys euch während des Events erwarten und auf welche Überraschungen ihr euch freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst (via pokemongolive.com).

Wann findet das Event statt? Das Event ist bereits heute, am 01. April 2022, um 00:00 Uhr Ortszeit gestartet. Ihr habt den ganzen Tag Zeit, um die Besonderheiten des Events zu nutzen. Enden wird es heute Abend um 23:59 Uhr Ortszeit.

Alle Event-Überraschungen zum Ditto-Desaster

Auch wenn sich das Ditto-Event nur über den 1. April erstreckt, könnt ihr euch auf die eine oder andere Besonderheit freuen. Folgende Überraschungen hält „April, April 2022“ für euch bereit:

Die neue Spezialforschung „April, April 2022“, bei der Professor Willow nicht ganz er selbst ist Alle Aufgaben und Belohnungen der April-Spezialforschung haben wir euch hier zusammengefasst

Neue Feldforschungsaufgaben, in denen ihr Ditto fangen sollt

Ditto versteckt sich nun hinter neuen wilden Pokémon

Mini-Event: „Eine Ditto-tastische Überraschung“

Neue Ditto-Sticker an PokéStops, aus Geschenken und aus dem Shop

So sehen die neuen Sticker aus

Mini-Event: Eine Ditto-tastische Überraschung

Heute Abend könnt ihr euch auf ein besonderes Mini-Event freuen, bei dem selbstverständlich Ditto eine zentrale Rolle spielen wird. Dazu werden für einen Zeitraum von 3 Stunden folgende Pokémon häufiger Spawnen:

Rettan*

Nebulak*

Natu*

Gehweiher

Finneon

Lithomith*

Flauschling

Pokémon, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem Stern (*) markiert.

Wann startet eine Ditto-tastische Überraschung? Das Mini-Event läuft am 01. April 2022 von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also genügend Zeit, euch ein Ditto zu ergattern.

Hinter welchen Pokémon könnt ihr Ditto finden?

Anlässlich des heute stattfindenden Ditto-Desasters lässt sich das Verwandlungs-Pokémon nun hinter anderen wilden Pokémon finden. Ab heute könnt ihr also nach dem Fangen folgender Monster eine Überraschung erleben:

Pokémon GO: Ditto fangen am 1. April – Wo gibt’s Transform-Pokémon?

Zu wissen, hinter welchen Monstern sich Ditto tarnt ist wichtig, damit ihr es zum Lösen der Spezialforschung und Feldforschungsaufgaben auch findet.

Gibt es Ditto als Shiny? Ja, Ditto kann auch in seiner schillernden Form gefangen werden. Ihr erkennt es an seinem blauen Körper. Anders als bei anderen Pokémon, gibt sich das Shiny-Ditto allerdings erst nach dem Fangen zu erkennen.

Ditto als Shiny (links) und in der normalen Form (rechts)

Wie findet ihr das heutige Ditto-Event? Werdet ihr versuchen, euch heute ein schillerndes Exemplar des Verwandlungs-Pokémon zu sichern? Oder findet ihr ein solches Event eher langweilig und hättet euch lieber andere Pokémon gewünscht? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den nächsten Tagen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im April und welche sich davon besonders lohnen.