Welchen Streich spielt Pokémon GO am 1. April? Event-Details geleakt

Was passiert am 1. April in Pokémon GO? In den letzten Jahren spielten die Entwickler ihre „Streiche“ mit den Spielern. Dataminer zeigen jetzt, was für das diesjährige Event geplant ist.

Was ist das für ein Event? Traditionell läuft in Pokémon GO rund um den 1. April ein kleines Event. An diesem Datum werden auf der Welt Streiche gespielt und auch Niantic ist mit Pokémon GO immer mal wieder dabei und nimmt sich als Spiel an diesem Tag nicht zu ernst.

Zwar gibt es von den Entwicklern noch keine offizielle Aussage mit Inhalten zu dem Event, doch Dataminer fanden nun, welche Pokémon euch wohl erwarten. Bedenkt, dass hier die Inhalte des Events gespoilert werden und euch möglicherweise den Spaß nehmen könnten.

Event zum 1. April in Pokémon GO – Was passiert da?

Das wurde gefunden: Die PokeMiners gelten in der Community von Pokémon GO als verlässliche „Leaker“. Sie untersuchen regelmäßig den Code des Spiels auf Veränderungen und konnten in der Vergangenheit dadurch schon viele Inhalte voraussagen, die dann später offiziell enthüllt wurden.

Am 29. März veröffentlichten die PokeMiners die Texte, die für das Aprilscherz-Event gefunden wurden (via Twitter.com). Das Pokémon, das im Fokus des Events stehen wird, ist Taubsi.

Eine besondere Taubsi-Forschung in 2 Kapiteln

Neue Taubsi-Quest

Höhere Chancen auf bestimmte XXL- und XXS-Größen bei Pokémon

Zeitlich Befristete Forschung

Die Forschung mit den zwei Kapiteln ist inhaltlich noch nicht näher in den Funden beschrieben. Die neue Quest dreht sich darum, eine bestimmte Anzahl von Taubsi zu verschicken. Da ihr sie wohl während des Events sowieso häufiger findet, sollte das kein Problem sein.

Professor Willow erklärt zur Forschung, dass ihr Trainer ihm seit Jahren die Taubsi zu Forschungszwecken zugesendet habt. Doch genau die sind nun alle ausgebrochen und es liegt an euch, dem Professor zu helfen, die wilden Vögel wieder einzufangen.

Wie lief der 1. April in den letzten Jahren?

Wie gefällt euch der Plan für das Event für dieses Jahr? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern zu dem Thema aus. Möglicherweise teilt Niantic selbst vor dem Start des Events noch weitere Details. Möglicherweise sollen die weiteren Boni aber auch eine Überraschung bleiben und sind plötzlich am 1. April ohne Ankündigung aktiv.

