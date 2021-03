Pokémon GO kündigt Event zum 1. April an – So läuft das ab

Pokémon GO hat überraschend ein Mini-Event für den 1. April angekündigt. Es geht erneut um “Tricky-Pokémon”, die für einen Tag im Spiel erscheinen. Wir zeigen euch alle Inhalte des Events.

Was ist das für ein Event? Der 1. April steht an und Pokémon GO feiert diesen Scherz-Tag jährlich. So werden auch in diesem Jahr einige Pokémon in der Wildnis erscheinen, die gerne Unfug treiben. Passend dazu wird auch Team GO Rocket einen größeren Auftritt bekommen – sie haben laut Niantic ein Griffel-Problem, das sie lösen müssen.

Wir zeigen euch alle Details zum Event und verraten, ob ihr am 1. April spielen solltet.

Alle Details zum 1. April in Pokémon GO

Wie lange läuft das Event? Es geht genau 24 Stunden lang. Von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit findet das Event am 1. April statt.

Das sind die Boni: Dafür, dass das Event nur so kurz läuft, findet recht viel statt. Dazu zählen:

In der Wildnis erscheinen Pokémon wie Griffel, Glibunkel und Felilou vermehrt

Rocket-Rüpel kämpfen an dem Tag nur mit Griffel

Rocket-Rüpel erscheinen häufiger in Pokémon GO

Eine Befristete Forschung läuft bis zum 8. April und beinhaltet ein Super-Rocket-Radar für Giovanni

In der GO-Kampfliga ist der Timer für das Wechseln der Pokémon halbiert – ihr könnt eure Monster also schneller auswechseln

Überraschungen in Schnappschüssen warten auf euch

Ditto erscheint häufiger in der Wildnis und nimmt nach dem Event die Tarnung weiterer Pokémon an

Das steckt hinter dem April-Event: Der 1. April ist einer von vielen Tagen, den Pokémon GO jedes Jahr feiert. Für den 1. April überlegen sich die Entwickler in der Regel immer ein Event, das mit Scherz-Pokémon in Verbindung steht.



2020 brachte Niantic extra zum 1. April das damals Der 1. April ist einer von vielen Tagen, den Pokémon GO jedes Jahr feiert. Für den 1. April überlegen sich die Entwickler in der Regel immer ein Event, das mit Scherz-Pokémon in Verbindung steht.2020 brachte Niantic extra zum 1. April das damals neue Pokémon Flunschlik ins Spiel . Dazu kam noch Shiny Glibunkel erstmalig dazu. 2019 drehte Niantic am Foto-Modus und garantierte euch einen Schnappschuss mit einem Hut-Pikachu.

Sind das nützliche Spawns? Griffel und Glibunkel können beide als Shiny angetroffen werden. Hier könnten zumindest Shiny-Jäger auf ihre Kosten kommen. In den letzten Jahren tauchte zudem noch Mogelbaum am 1. April in der Wildnis auf. Mit diesem Spawn könnte man also zudem rechnen.

Lohnen sich die Rocket-Rüpel? Für die Befristete Forschung muss man sicherlich wieder Rocket-Rüpel besiegen. Da kommt es gelegen, dass die Bösewichte am 1. April häufiger erscheinen. Ihr könnt also schon an diesem Tag die Rüpel schnell besiegen und möglicherweise das Super-Rocket-Radar ergattern.

Sollte man das Event also ausnutzen? Man sollte am 1. April zumindest mal kurzzeitig in die App schauen. Die Spawns sind durchaus interessant, wenn man die Shinys noch benötigt. Dazu kommt, dass man die Befristete Forschung nur bis zum 8. April lösen kann. Seid also lieber früher als später damit fertig und nutzt das Event am 1. April aus.

Wie geht es weiter nach dem 1. April? Dieses Event ist nur der Anfang im April. Direkt am Oster-Wochenende startet das große Frühlings-Event und weitere Events stehen noch an. Alle Ereignisse im April haben wir für euch in einer großen Liste zusammengeschrieben. Ihr findet sie hier:

