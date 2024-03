Pokémon GO bringt Community Day Classic mit Kindwurm – Lohnt er sich?

Im April findet in Pokémon GO der Community Day Classic mit Kindwurm statt. Was euch dort erwartet und für wen er sich lohnt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist ein Event, welches dem regulären Community Day stark ähnelt. Es gibt ein Pokémon, welches im Fokus steht und für einen Zeitraum von 3 Stunden fast überall in der Wildnis erscheint. Auch die Chance, auf ein Shiny-Exemplar zu treffen, ist in dieser Zeit stark erhöht.

Während es beim regulären Community Day immer ein neues Pokémon gibt, steht beim Community Day Classic ein Pokémon im Vordergrund, welches bereits in einem regulären Community Day war. Nachdem es vor kurzem bereits Hinweise zum nächsten Community Day Classic gab, wurde er nun bestätigt.

Was ist das für ein Pokémon? Kindwurm, ein Drachen-Pokémon aus der 3. Generation, wird der Star des Community Day Classic im April 2024 sein.

Wann ist das Event? Der Community Day Classic mit Kindwurm wird am Samstag, dem 07. April 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden.

Welche Boni bringt der Community Day Classic mit Kindwurm?

Während das Event läuft, werden folgende Boni im Spiel für euch verfügbar sein.

Kindwurm erscheint überall in der Wildnis

Die Shiny-Rate für Kindwurm ist stark erhöht

Entwickelt ihr Brutalanda, die letzte Entwicklung von Kindwurm, im Event, dann lernt es die Lade-Attacke Wutanfall

Dreifache Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon

Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden an, wenn ihr sie im Event aktiviert (betrifft nicht den Abenteuerrauch)

Schnappschuss-Überraschungen mit Kindwurm

Showcases mit Kindwurm

Feldforschungen mit Kindwurm

Eine Spezialforschung, die für einen Euro im Shop erhältlich ist

Für wen lohnt sich der Community Day Classic mit Kindwurm?

Für Kämpfer: Brutalanda, die letzte Entwicklungsstufe von Kindwurm, ist einer der stärksten Angreifer vom Typ Drachen in Pokémon GO. Wenn ihr also noch auf der Suche nach starken Ergänzungen für eure Drachen-Angreifer seid, könnte sich der Community Day für euch lohnen, da ihr hier zum einen viele Kindwurm fangen könnt und zum anderen eine große Menge an Bonbons für das Pokémon sammeln könnt.

Die exklusive Lade-Attacke Wutanfall, die Brutalanda beim Entwickeln während des Events erlernen kann, ist zudem die beste Lade-Attacke, die Brutalanda als Drachen-Angreifer besitzt.

Noch stärker, als die normale Variante von Brutalanda ist übrigens die Crypto-Variante des Pokémon. Diese könnt ihr aktuell bei einem der Rocket-Bosse finden und somit im Community Day die entsprechenden Bonbons sammeln.

Für die Kampfligen lohnen sich Kindwurm und seine Entwicklungen weniger. Weder in der Super- und Hyperliga, noch in der Meisterliga solltet ihr sie einsetzen.

Für Sammler: Wenn ihr Kindwurm und seine Entwicklungen bisher noch nicht in eurem Pokédex aufnehmen konntet, ist das Event die perfekte Gelegenheit, um dies nachzuholen. Auch wenn euch bisher noch die Shiny-Varianten fehlen, dürftet ihr diese bei dem Event sehr einfach nachholen und fangen können.

Beim Leveln: Seid ihr aktuell dabei, Erfahrungspunkte in Pokémon GO zu sammeln, könnte sich das Event für euch ebenfalls lohnen. Durch die Kombination aus den dreifachen Erfahrungspunkten für das Fangen von Pokémon und der großen Anzahl an Kindwurm, die im Event erscheinen, könnt ihr schnell viele Erfahrungspunkte sammeln.

Was sagt ihr zu dem Community Day Classic mit Kindwurm? Freut ihr euch darauf und werdet daran teilnehmen, oder habt ihr an diesem Pokémon kein Interesse? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die weiteren Events im März 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.