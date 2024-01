Pokémon GO: Ein Rocket-Boss hat einen der besten Drachen-Angreifer dabei und wird zum „besten Freund“ der Spieler

Die Rocket-Bosse haben im aktuellen Event in Pokémon GO neue Crypto-Pokémon für euch dabei. Eines davon ist besonders gut.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft aktuell das neue Rocket-Event Gestohlene Schätze . Neben der Rückkehr von Giovanni, der ein Crypto-Kyogre dabei hat, haben unter anderem auch die Rocket-Bosse andere Crypto-Pokémon dabei.

Bei Sierra könnt ihr aktuell Crypto-Tentacha einfangen, Cliff besitzt ein Crypto-Zubat für euch und Arlo hat ein Crypto-Kindwurm, dass ihr in euer Team aufnehmen könnt. Trainer auf Reddit haben einen klaren Favoriten zur Frage, welcher Boss sich hiervon besonders lohnt.

Arlo und sein Crypto-Kindwurm sind klarer Favorit unter den Trainern

Warum ist Arlo so beliebt? Das Crypto-Kindwurm, das ihr von Arlo fangen könnt, kann sich zu Crypto-Brutalanda entwickeln. Dieses Pokémon ist eines der stärksten Drachen-Angreifer in Pokémon GO. Außerdem kann es als Shiny erscheinen, was es für viele Trainer noch interessanter macht.

Was sagt die Community dazu? Die Community freut sich über die Möglichkeit, Crypto-Kindwurm zu fangen:

Ein Trainer meint hierzu: Schön, dass Arlo wieder relevant ist!

Ein weiterer Trainer meint: Also ist Arlo derjenige, der jetzt gegrindet werden muss… Gut zu wissen.

Manch ein Trainer beginnt sogar nun, seine Freundschaften zu überdenken. Freundschaft mit Cliff beendet, Arlo ist der neue beste Freund , schreibt ein Trainer.

, schreibt ein Trainer. Auch die Tatsache, dass Crypto-Kindwurm als Shiny verfügbar ist, wird aufgegriffen, wie in diesem Kommentar: Kindwurm ist so ein elitäres Shiny Crypto .

Was ist mit Sierra und Cliff? Auch die Pokémon der anderen beiden Rocket-Bosse sind nicht uninteressant und besitzen ihre Daseinsberechtigung:

Das Crypto-Tentacha von Sierra kann als Crypto-Tentoxa in der Hyperliga eingesetzt werden.

Das Crypto-Zubat kann in seiner Entwicklung als Crypto-Golbat in der Superliga punkten.

Welche anderen Crypto-Pokémon der Rockets sich besonders lohnen, erfahrt ihr bei uns ebenfalls.

Was sagt ihr zu den aktuellen Crypto-Pokémon der Rocket-Bosse? Seht ihr es wie die Community und findet vor allem das Crypto-Kindwurm besonders interessant? Seid ihr vielleicht sogar schon aktiv dabei, Arlo zu farmen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne nach, welche Events im Januar 2024 in Pokémon GO noch anstehen.