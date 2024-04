Pokémon GO verteilt neue Promo-Codes auf Twitch – So bekommt ihr jetzt eine Gratis-Forschung

Für Pokémon GO könnt ihr euch Belohnungen über Twitch holen, wenn ihr die Pokémon-Europameisterschaft verfolgt.

Was ist gerade in Pokémon GO los? Momentan laufen die „Pokémon Europe International Champions 2024“ in London. Dort treten die besten Spieler in Pokémon GO – genau wie im Kartenspiel, Pokémon Unite sowie Pokémon Karmesin / Purpur.

Diese Meisterschaften werden auch auf Twitch übertragen. Und wenn ihr da zwischen Freitag, 5, April, 10:00 Uhr und Sonntag, 7. April, 17:00 Uhr reinschaut, könnt ihr euch eine Belohnung für Pokémon GO holen.

Wie erhält man die Belohnungen? Verfolgt ihr einen teilnehmenden Twitch-Stream zur Pokémon-EM, beispielsweise den Stream zu Pokémon GO auf Twitch, für 30 Minuten, bekommt ihr einen persönlichen Code als Twitch-Drop. Den könnt ihr für eine befristete Forschung einlösen.

Wie genau das geht, haben wir unten zusammengefasst.

Belohnung gibt euch 6 Pokémon für’s PvP

Was ist das für eine Belohnung? In der befristeten Forschung erhaltet ihr Aufgaben, an deren Ende ihr verschiedene Pokémon erhaltet. Dabei handelt es sich um die Monster, die der Sieger der „Latin America International Championships“, LNDsRargef, verwendet hat.

Schlurp

Lanturn

Nachtara

Skorgla

Meditalis

Akkup

Darüber hinaus stecken in der Forschung 50 Meditie-Bonbons, 10.000 Sternenstaub und eine Lade-TM.

Diese Monster eignen sich allesamt gut für die Kampfliga in Pokémon GO. Tipps, wie man in der Kampfliga besser wird, haben wir hier.

Wie erhält man die Twitch Drops für Pokémon GO?

Ihr benötigt mehrere Dinge, um den Code zu erhalten. Zusammengefasst:

Ihr braucht einen Pokémon Trainer Club Account

Ihr braucht einen Twitch-Account

Dann müsst ihr die Accounts verknüpfen, das geht auf der offiziellen Pokémon-Seite (rewards.pokemon.com).

Habt ihr das getan, müsst ihr den entsprechenden Stream für 30 Minuten lang verfolgen. Im „Drops & Belohnungen“-Menü bei Twitch könnt ihr prozentual verfolgen, wie weit ihr schon geschaut habt und wie viel euch noch fehlt.

Nach Abschluss erhaltet ihr einen Drop, der im „Inventar“ eures Pokémon-Accounts abgelegt wird. Das könnt ihr auch wieder auf der „Rewards“-Seite einsehen.

Dort könnt ihr euch nun den Code anzeigen lassen.

Den wiederum gebt ihr dann im Pokémon-GO-Webstore ein, damit er im Spiel freigeschaltet wird.

Gerade beim ersten Mal sind also einige Schritte nötig, wenn man die entsprechenden Accounts nicht hat, aber die Belohnung will.

Neben der Pokémon-EM ist gerade insgesamt recht viel los in Pokémon GO. So könnt ihr euch am Wochenende etwa auf den Community Day Classic freuen, und auch das aktuelle Event „Angemessene Überraschungen“ läuft weiter.