Pokémon GO: Alle neuen Quests und Shinys zum 1. Hyperbonus

Heute, am 23. Juli 2021, startete in Pokémon GO der erste Hyperbonus, der durch die Trainer während des GO Fests 2021 freigeschaltet wurde. Wir zeigen euch, welche neuen Quests euch während dieses Events erwarten und auf welche schillernden Pokémon ihr treffen könnt.

Worum geht es? Während des GO Fests 2021 hatten die Trainer die Möglichkeit, gemeinsame globale Herausforderungen zu lösen. Zur Belohnung haben sie sich insgesamt drei Hyperbonus-Events freigespielt, wovon das erste nun startet. Wir zeigen euch, welche neuen Shinys und Feldforschungen euch das Event bringt.

Wann geht es los? Der erste Hyperbonus startete heute, am 23. Juli 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit und endet am 03. August 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also genügend Zeit, um euch die eventbedingten Quests zu sichern oder auf Shiny-Jagd zu gehen.

Das sind die neuen Feldforschungen zum 1. Hyperbonus

Für den Zeitraum des ersten Hyperbonus-Events wird es in Pokémon GO 5 neue Quests geben. Welche Feldforschungsaufgaben das sind und welche Belohnung ihr erhaltet, haben wir uns angesehen und mit Hilfe der Übersicht von Leekduck zusammengefasst (via leekduck.com).

Feldforschung Belohnung Brüte ein Ei aus Schilterus* Fange 3 Pokémon mit

Wetterverstärkung 2 Sananabeeren Drehe an 10 PokéStops

oder Arenen 10 Pokébälle Gewinne einen Raid in

unter 60 Sekunden Koknodon* Verdiene ein Bonbon durch

Spazierengehen mit deinem Kumpel 3 Hyperbälle

Alle mit (*) markierten Pokémon, können auch in ihrer schillernden Variante gefangen werden.

Diese Shinys erwarten euch während des 1. Hyperbonus

Während des ersten Hyperbonus könnt ihr euch neben neuen Feldforschungsaufgaben auch auf zahlreiche Shinys freuen. Ihr bekommt diese sowohl in der Wildnis, aber auch in Raids und durch das Ausbrüten von Eiern.

Diese Spawns wird es geben

Vor allem in der Wildnis könnt ihr euch während des Hyperbonus-Events auf neue Spawns freuen. Diesen könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer Shiny-Form begegnen. Wir zeigen euch, welche Monster euch in den nächsten Tagen erwarten:

Magnetilo

Voltobal

Porygon

Amonitas

Kabuto

Puppance

Liliep

Anorith

Tanhel

Koknodon

Schilterus

Während einige dieser Monster bereits seit längerem in ihrer schillernden Variante im Spiel zu finden sind, wurden Schilterus und Koknodon erst ganz neu als Shiny eingeführt. Wie im nachfolgendem Bild zu sehen ist, unterscheidet sich diese Variante deutlich von der jeweiligen normalen Form.

Schilterus und Koknodon normal (oben) und als Shiny (unten)

Übrigens: Besonders Amonitas, Kabuto, Anorith und Liliep könnten für den einen oder anderen Spieler interessant sein. Diese Pokémon sind ein Bestandteil der Spezialforschung “Mehr zu Meltan”, allerdings sind die Monster im Spiel nur vereinzelt zu finden. Wer diese Aufgabe noch lösen muss, sollte seine Chance während des Hyperbonus nutzen.

Pokémon aus Eiern

Auch in den 7-km-Eiern erwarten euch im Event-Zeitraum neue Monster. Diese sind ebenfalls in ihrer schillernden Form im Spiel verfügbar:

Amonitas

Kabuto

Aerodactyl

Liliep

Anorith

Koknodon

Schilterus

Schillernde Raid-Bosse mit Dialga

Neuer Boss im Level-5-Raid: Im Zeitraum des ersten Hyperbonus-Events erwartet euch außerdem das legendäre Pokémon Stahl- und Drachen-Pokémon Dialga in den Level-5-Raids. Dieses wird erstmals auch in seiner schillernden Variante im Spiel zu fangen sein. Es gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Weitere Raid-Bosse: Auch in den Level-1 und Level-3-Raids gibt es im Event-Zeitraum Veränderungen bei den Raid-Bossen. So erwarten euch dort folgende Monster

Level-1-Raid Icognito U* Koknodon* Schilterus* Bronzel* Klikk*

Level-3-Raid Magneton Aerodactyl* Porygon2 Golgantes



Hierbei könnt ihr mit etwas Glück ebenfalls auf das eine oder andere schillernde Exemplar treffen. Welche als Shiny verfügbar sind, haben wir mit einem (*) markiert.

Wie ist eure Meinung zum 1. Hyperbonus? Welches Pokémon wollt ihr unbedingt als Shiny haben? Und was erhofft ihr euch von den darauffolgenden beiden Hyperbonus-Events? Schreibt uns eure Meinung gern dazu in die Kommentare, hier auf MeinMMO.

Außerdem war die Rede beim Pokémon GO Fest 2021 immer wieder von Hoopa. Wir zeigen euch, was die Community darüber denkt und wann sie sich ein Release von Hoopa erhoffen.