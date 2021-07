Pokémon GO: Forschung zum Hyperbonus – Alle Belohnungen mit Koknodon

In Pokémon GO startet am 23. Juli der Hyperbonus 1 “Zeit” mit einer befristeten Forschung. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung, die euch Koknodon bringt.

Was ist neu? Spieler auf der ganzen Welt lösten während des GO Fest 2021 viele globale Aufgaben. Die ersten Belohnungen dafür werden jetzt als Hyperbonus freigegeben. Der erste Teil dieser Belohnungen wird heute um 10:00 Uhr aktiviert. Er bringt neue Shinys, Feldforschungen und auch eine befristete Forschung.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte der befristeten Forschung von Teil 1: Zeit des Hyperbonus (via Leekduck.com). Die Forschung ist für euch von Freitag, den 23. Juli 2021 um 10:00 Uhr bis Dienstag, den 3. August 2021 um 20:00 Uhr im Spiel verfügbar.

Teil 1: Zeit des Hyperbonus 1/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit

Digda Nutze 5 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Rotomurf Fange 5 verschiedene Arten

von Pokémon 5 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Erfüllt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels, dann werdet ihr mit 10 Pokébällen, 483 EP und 3 Hyperbällen belohnt.

Teil 1: Zeit des Hyperbonus 2/5

Aufgabe Belohnung Fange 5 Voltobal Begegnung mit

Magnetilo Verschicke 7 Pokémon 7 Hyperbälle Sende 3 Geschenke

an Freunde 3 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Erfüllt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels, dann werdet ihr mit 5 Superbällen, 483 EP und 3 Hyperbällen belohnt.

Teil 1: Zeit des Hyperbonus 3/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Amonitas oder

Kabuto Begegnung mit

Aerodactyl Nutze 5 Power-Ups bei

Pokémon 3 Top-Beleber Verdiene 5 Herzen mit

deinem Kumpel 7 Himmihbeeren

Stufenbelohnung: Erfüllt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels, dann werdet ihr mit 15 Pokébällen, 483 EP und 3 Hyperbällen belohnt.

Teil 1: Zeit des Hyperbonus 4/5

Aufgabe Belohnung Fange 7 Porygon 1 Up-Grade Entwickle ein

Pokémon 8 Hyperbälle Nutze 10 Beeren beim

Fangen von Pokémon 5 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Erfüllt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels, dann werdet ihr mit 10 Superbällen, 483 EP und 3 Hyperbällen belohnt.

Teil 1: Zeit des Hyperbonus 5/5

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon von

Typ Gestein Begegnung mit

Onix Gewinne einen Raid Begegnung mit

Schilterus Nutze 7 Power-Ups bei

Pokémon Begegnung mit

Koknodon

Stufenbelohnung: Erfüllt ihr alle Aufgaben dieses Kapitels, dann werdet ihr mit 30 Pokébällen, 3 Hyperbällen und 2.000 Sternenstaub belohnt.

Habt ihr alle 5 Kapitel der Forschung erledigt, seid ihr mit der befristeten Forschung durch. Ihr habt zum Lösen bis zum 3. August um 20:00 Uhr Zeit und müsst euch also nicht hetzen.

Wie gefällt euch die befristete Forschung zum ersten Hyperbonus mit ihren Belohnungen? Findet ihr das angebracht oder hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus, ob und was Niantic bei so einer Forschung besser machen könnte.