Pokémon GO Guide: So erreicht ihr Level 44 – Aufgaben, EP, Tipps

Ihr wollt in Pokémon GO auf Level 44 klettern? Dann bereitet euch auf eine Menge Kämpfe vor! Hier findet ihr Tipps zum Levelaufstieg.

Das ist Level 44: Seit Ende Dezember 2020 das GO Beyond Update erschienen ist, kann man die alte Levelgrenze von 40 durchbrechen und höher steigen. Level 50 ist das neue Limit – doch die Schritte dort hin sind nicht ganz einfach.

Denn statt einfach nur EP zu farmen, müsst ihr auch einige Challenges bestehen. Was genau ihr für Level 44 tun müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

Level 44 – Aufgaben, Anforderungen, Belohnungen

So viele EP braucht ihr: Die EP sind es wohl, die euch auf dem Weg Richtung Level 44 am längsten aufhalten werden, wenn ihr sie nicht bereits zusammen habt. Insgesamt müsst ihr 53,5 Millionen EP aufweisen, um auf Level 44 zu landen. Zwischen Level 43 und 44 liegen damit ganze 11 Millionen EP.

Um die zusammenzubekommen, muss man in erster Linie eine ganze Menge spielen. Ein effektiver Weg zum EP-Farmen ist das Pflegen von Freundschaften in Pokémon GO, genau so wie das Abschließen legendärer Raids. Generell bringt euch jedes gefangene Pokémon EP, und vor allem fabelhafte Würfe füllen euer EP-Konto schnell. Zuletzt gab es in der Hinsicht einige Änderungen: Hier findet ihr alle Aktivitäten, die jetzt mehr EP bringen.

Grundsätzlich lohnt es sich, Events auszunutzen, die doppelte EP bringen. Das ist zu manchen Rampenlichtstunden der Fall, oder auch an ausgewählten Community Days. Zündet man in dieser Zeit dann auch noch ein Glücksei, gibt es sogar vierfach EP. Hier sollte man das richtige Timing abpassen.

Alle Wege um schnell EP zu farmen findet ihr hier in unserem Guide.

Neben den EP müsst ihr außerdem diese 4 Aufgaben lösen:

Die Aufgaben Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Superliga Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Hyperliga Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Meisterliga Kämpfe 20 Mal in der GO Battle Liga

Als Belohnung für den Level-Aufstieg bekommt ihr:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 44 fordert PvP-Kämpfe von euch

Tipps für Level 44 – So geht es schnell

So löst ihr die Kämpfe: Grundsätzlich könnt ihr Kämpfe in der GO Kampfliga austragen. Dort stehen im Wechsel Superliga, Hyperliga und Meisterliga zur Auswahl. Wenn ihr es auch auf die Belohnungen der PvP-Liga abgesehen habt, könnt ihr eure Matches dort austragen. Damit habt ihr dann auch automatisch die vierte Aufgabe erledigt.

Gute Pokémon dafür sind beispielsweise:

Superliga: Azumarill, Galar-Flunschlik, Sumpex, Altaria

Hyperliga: Cresselia, Sumpex, Giratina, Registeel

Meisterliga: Groudon, Melmetal, Dialga, Giratina

Viele weitere gute Monster für die Liga findet ihr in unserer Tier-List zur Kampfliga.

So geht es schneller: Wenn ihr die Kämpfe einfach nur schnell weghaben wollt, könnt ihr auch einfach eure Freunde herausfordern und euch gegenseitig zum Sieg verhelfen. Wählt sie im Freunde-Menü aus und kämpft dann in der passenden Liga.

Wenn ihr euch absprecht, bekommt ihr die Kämpfe sehr schnell erledigt. So kann ein Trainer einfach ein Team mit sehr niedrigen WP verwenden und den Kampf schnell verlieren. Brauchen beide die Siege zum Leveln, wechselt man sich ab.

Dann bleiben noch die 20 Matches in der Kampfliga. An denen muss man aber nur teilnehmen, man muss sie nicht gewinnen. Die Aufgaben des Levels kann man also wirklich innerhalb kürzester Zeit abschließen. Nur die EP dauern eben, wenn man sie noch nicht hat.

Ihr seid schon weiter als Level 44, oder noch nicht ganz so weit? Dann findet ihr hier unseren Guide für die Level 41 bis 50.