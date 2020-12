Pokémon GO Guide: So erreicht ihr Level 42 – EP, Aufgaben, Tipps

So nutzt ihr die 200 Beeren bei Pokémon: Schmeißt dafür einfach bei jedem Monster eine Beere drauf. Wenn ihr generell nicht so viele Pokémon findet, dann solltet ihr bei jedem Pokémon eine Nanab- oder Sananabeere nutzen. Werft dazu nur ein Pokéball. Wenn das Monster dann ausbricht, könnt ihr einfach noch eine Beere werfen. Jede geworfene Beere zählt – egal, ob ihr das Monster danach fangt oder nicht.

So landet ihr die fabelhaften Würfe: Das sollte die leichteste Übung sein. Dafür könnt ihr vor allem Pokémon mit großen Kreisen nutzen. Makuhita, Pantimos oder Seemops bieten sich beispielsweise dafür an.

So entwickelt ihr Evoli in jede seiner 7 Entwicklungen: Die Evoli-Entwicklungen sind teilweise knifflig. Zunächst könnt ihr erstmal so viele Evoli entwickeln bis ihr Aquana, Flamara und Blitza erhalten habt.

Level 42 in Pokémon GO fordert von euch Evoli-Entwicklungen, Beeren und fabelhafte Würfe. Wir zeigen euch Tipps und Tricks, wie ihr schnell das Level 42 erreicht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei × = 12

Insert

You are going to send email to