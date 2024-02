Pokémon GO: Welcher der 5 legendären Bosse lohnt sich für euch am meisten?

In Pokémon GO gibt es gerade 5 verschiedene legendäre Raid-Bosse an 5 Tagen. Wir zeigen euch, welche sich besonders lohnen.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft aktuell das „Weg nach Sinnoh“-Event. Dieses ist am Montag, dem 19. Februar 2024 um 10:00 Uhr gestartet und läuft noch bis zum Freitag, dem 23. Februar 2024 um 22:00 Uhr. Ein Teil des Events sind verschiedene legendäre Raid-Bosse, die ihr herausfordern und fangen könnt.

Das Besondere dabei ist, dass ihr jeden Tag einen anderen legendären Raid-Boss antreffen könnt. Und unter denen sind richtig starke Pokémon für euer Team dabei.

3 starke Pokémon für Raids und eines für die Kampfliga

Welche Raid-Bosse lohnen sich besonders? 4 der 5 Raid-Bosse gehören in bestimmten Bereichen zu den jeweils besten Pokémon, die ihr dort besitzen könnt. Den Start macht Darkrai am 19. Februar 2024. Dieses Pokémon gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Unlicht, weshalb ihr die Gelegenheit nutzen solltet, wenn ihr es noch nicht besitzt.

Am 20. Februar 2024 folgt Cresselia. Mit diesem Pokémon erhaltet ihr eines der besten Pokémon überhaupt für die Superliga. Hierzu solltet ihr es optimalerweise innerhalb der Raid-Stunde fangen, welche an den jeweiligen Tagen zwischen 18:00 und 19:00 Uhr läuft, um die exklusive Lade-Attacke zu erhalten.

Einen Tag später, am 21. Februar 2024, könnt ihr auf Vesprit in Raids treffen, welches jedoch weder zum Raiden, noch für die Kampfliga eine besonders hohe Relevanz hat. Dieses Pokémon ist nur für Sammler interessant, die es bisher noch nicht ergattern konnten.

Heatran, das ihr am 22. Februar 2024 in Raids finden könnt, lohnt sich wiederum wieder richtig für eure Raid-Teams. Es ist eines der besten Feuer-Angreifer im Spiel. Vor allem die exklusive Lade-Attacke, Lavasturm, die ihr bekommen könnt, wenn ihr Heatran in der Raid-Stunde fangt, macht es zu einem absolut starken Angreifer.

Das letzte legendäre Pokémon, welches im Event als Raid-Boss verfügbar sein wird, ist Giratina (Urform). Dieses Pokémon ist einer der besten Geist-Angreifer, die ihr im Spiel haben könnt. Auch hier solltet ihr probieren, die Raid-Stunde zu nutzen und die exklusive Lade-Attacke Schemenkraft abzustauben.

Was sagt ihr zu den legendären Raid-Bossen? Sind hier einige dabei, die noch in eurer Sammlung fehlen und die ihr unbedingt fangen wollt? Oder besitzt ihr die Pokémon bereits und werdet an den Raids nicht teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Weitere Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.