Die Leaderboards sind die Bestenlisten in Diablo 4, auf denen ihr euch mit anderen messt. In einem Leaderboard-Event könnt ihr bald ein signiertes Kunstwerk gewinnen, auf dem euer Name steht. Aber nur, wenn ihr zur Legende werdet.

In den Leaderboards tretet ihr gegen andere Spielerinnen und Spieler in einem „Gauntlet“ (auf Deutsch: Prüfung) an und kämpft um einen Platz auf der Spitze der Bestenliste. In wenigen Tagen startet ein neues Event in Diablo 4, das sich um die Prüfung dreht.

Das kommende „Leaderboard Legends“-Event dreht sich nicht um das Farmen von XP und Freischalten von Loot im Spiel, wie es bei vorigen Events der Fall war. Hier gewinnt ihr ein signiertes Artprint, auf dem euer Spielername steht. Aber das schaffen nur die Besten der Besten.

Die besten Spieler gewinnen ein signiertes Artprint

Was ist das für ein Event? In dem Event „Leaderboard Legends“ geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um die „Legenden“ der Bestenliste, also um diejenigen, die sich einen Platz auf der Spitze sichern. Das Event startet am 19. März und läuft zwei Wochen.

Somit habt ihr zwei Gauntlet-Wochen Zeit, die Spitze der Rangliste zu erklimmen und euch als „Legende“ zu verewigen. Nach dem wöchentlichen Zurücksetzen der Ranglisten (jeweils Dienstag um 17 Uhr) werden die Spieler mit der höchsten Punktzahl als Gewinner ausgelost und auf einem Druck mit Battle.net-ID verewigt.

Im Gauntlet-Dungeon habt ihr nur 8 Minuten Zeit, um Punkte zu sammeln. Dabei sind vor allem eure Strategie und das Tempo entscheidend.

Was kann ich gewinnen? In dem „Leaderboard Legends“-Event gewinnen diejenigen, die auf den ersten Plätzen der Ranglisten stehen, ein signiertes Artprint zu Diablo 4 von dem Künstler Micah Ulrich.

Der Kampf um den ersten Platz ist jedoch wirklich herausfordernd. Zum Vergleicht: Selbst der Diablo-Experte und enorm gute Spieler wudijo ist aktuell (14. März) gerade mal auf Platz 3 der Hardcore-Jäger. Rob ist zumindest in Gruppen auf Platz 1 im Softcore-Bereich. Ihr habt also ziemlich harte Konkurrenz.

Einen Einblick erhaltet ihr in dem englischsprachigen Video auf YouTube:

Wie viele Gewinner wird es geben? In jeder der beiden Wochen während des „Leaderboard Legends“-Events wird pro Liste ein Gewinner gekürt. Dazu gehören alle Ranglisten in Diablo 4, die zusätzlich in normalen und Hardcore-Modus unterteilt sind. Gruppenspieler erhalten laut Blizzard alle einen Druck des Kunstwerks.

Belohnt werden alle Erstplatzierten aus den folgenden Listen:

Solo-Spieler in den 5 Klassen, also je ein Druide, Barbar, Jäger, Zauberer und Totenbeschwörer

Solo-Spieler in den 5 Klassen im Hardcore-Modus, also je ein Druide, Barbar, Jäger, Zauberer und Totenbeschwörer

Gruppen-Spieler mit zwei Personen – beide erhalten einen Druck

Gruppen-Spieler mit drei Personen – alle drei erhalten einen Druck

Gruppen-Spieler mit vier Personen – alle vier erhalten einen Druck

Gruppen-Spieler im Hardcore-Modus mit zwei/drei/vier Personen – alle Spieler erhalten einen Druck

Ihr könnt an der Prüfung, dem Gauntlet, teilnehmen, sobald ihr Weltstufe 4 freigeschaltet habt. Für den Gauntlet müsst ihr nicht zwingend Level 100 sein, es wird aber empfohlen, da die Monster im Dungeon über Level 123 sind.

Das „Leaderboard Legends“-Event geht am 19. März los. Falls ihr Interesse daran habt und noch auf der Suche nach einem geeigneten Build seid, haben wir hier die stärksten Builds aus der ersten Woche im Gauntlet zusammengefasst: Diablo 4: Leaderboards sind da – Das ist der aktuell beste Build für jede Klasse