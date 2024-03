Diablo 4: Leaderboards sind da – Das ist der aktuell beste Build für jede Klasse

Vor kurzem sind die Leaderboards in Diablo 4 eingezogen und Spieler erklimmen die Ranglisten der fünf Klassen. Welche Builds auf den Spitzenplätzen stehen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Mit Patch 1.3.3 kamen die Leaderboards in Diablo 4 und damit verbunden die „Gauntlets“ (zu Deutsch: Spießrutenlauf, auch: Prüfung). Dort könnt ihr euch in einem wöchentlich wechselnden Dungeon mit anderen Spielerinnen und Spielern messen.

Neben der Strategie und dem Tempo spielen auch eure Builds eine wichtige Rolle, um viele Punkte zu sammeln und auf der Rangliste aufzusteigen. Wir schauen uns an, welche Builds die Spielerinnen und Spieler im Solo-Run verwenden und listen euch die besten für jede Klasse auf.

In unserem Beitrag erfahrt ihr, wie der Gauntlet funktioniert und wie ihr auf der Bestenliste landet. Hier seht ihr ein Video zu den Leaderboards:

Die besten Builds für jede Klasse im Gauntlet

Nachfolgend listen wir euch die Builds auf, die in den Leaderboards der einzelnen Klassen ganz oben zu finden sind. Die Reihenfolge ist dieselbe, wie die Ranglisten im Spiel. Dabei gibt es zwei Dinge zu beachten:

manche Profile sind privat, also nicht einsehbar, sodass wir auf Builds von Spielern auf niedrigeren Platzierungen ausweichen müssen.

zwar lassen sich Ausrüstung und Fertigkeiten einsehen, das heißt aber nicht, dass exakt dieser Build auch in der Prüfung gespielt wurde.

Barbar: Hammer der Urahnen (Hammer of the Ancients, HotA)

Auf den oberen Plätzen der Leaderboards finden sich sowohl im Softcore- als auch im Hardcore-Modus überwiegend HotA-Builds. Mit Hammer der Urahnen (engl.: „Hammer of the Ancients“, kurz: HotA) teilt ihr Schaden gegen Gruppen und auch gegen Einzelziele aus. Ihr setzt alles auf diesen einen Skill, den ihr mit Buffs und Schreien so weit verstärkt, bis er Schaden in Milliardenhöhe macht.

„MASA“, der aktuell beste Spieler der Liste, spielt einen HotA-Build mit folgenden Fertigkeiten:

Hammer der Urahnen

Ansturm

Schlachtruf

Kriegsschrei

Zorn des Berserkers

Wirbelwind

Totenbeschwörer: Blutwoge

Viele Totenbeschwörer-Spieler auf den Spitzenplätzen nutzen in Soft- und Hardcore einen Blutwogen-Build, den sie mit Fertigkeiten des Infinimist-Builds kombinieren. Der Blutwogen-Build hat AoE-Angriffe und Überwältigen im Fokus und ermöglicht enormen Schaden und kontinuierliche Heilung, auch ohne den „endlosen Blutnebel“ aus dem Infinimist-Build.

Der zweitplatzierte SC-Spieler auf der Liste („Vega“) verwendet folgende Fertigkeiten:

Blutwoge

Leichenexplosion

Leichenranken

Knochensturm

Altern

Pest

Zauberer: Kugelblitz/Elektropeitsche

Das Profil des aktuell bestplatzierten Softcore-Spielers, „Mekuna“, ist auf privat gestellt. In einem Interview berichtete er, er ist der Meinung, dass man am erfolgreichsten sein wird, wenn man sich auf die beliebtesten Blitzfertigkeiten konzentriert: Elektropeitsche, Kugelblitz oder eine Mischung aus beidem. Er gibt zudem den Tipp, in den Gauntlets auf einen vermeintlich „nutzlosen Wert“ zu setzen.

Mit dem Kugelblitz-Build beschwört ihr Kugelblitze, die um euch herum kreisen und lauft dann einfach durch Feinde, die durch die Blitze gegrillt werden.

Der bestplatzierte Hardcore-Spieler („powerPL“) verwendet folgende Fertigkeiten:

Kugelblitz

Instabile Strömung

Flammenschild

Eisrüstung

Teleportation

Eisrüstung

Jäger: Sperrfeuer

In den oberen Plätzen der Jäger finden sich hauptsächlich Sperrfeuer-Builds. Mit dem Build habt ihr die Wahl, die Gegner aus der Entfernung mit vielen Pfeilen anzugreifen, oder zu einem Feind vorzupreschen, und diesen anzugreifen. Die drei bestplatzierten Spieler auf der Softcore-Liste setzen zudem einen Schattenklon ein und verschiedene Infusionen, um die Angriffe mit Kälte oder Schatten zu verstärken.

Der aktuell erstplatzierte SC-Spieler verwendet folgende Fertigkeiten:

Sperrfeuer

Preschen

Verschleierung

Schattenschritt

Schattenklon

Kälteinfusion

Druide: Zerfetzen/Pulverisieren

Bei den Druiden finden sich auf den Spitzenplätzen im Softcore, aber auch im Hardcore-Bereich überwiegend Zerfetzen-Builds, die Fertigkeiten des Pulverisieren-Builds verwenden und damit eine Kombination aus beiden Builds spielen. Pulverisieren ist einer besten Builds in jeder Season bisher. Damit verwandelt ihr euch in einen Werbären und lasst die Erde beben, buchstäblich.

Die zweitplatzierten Spieler der HC- und der SC-Liste verwenden beide folgende Fertigkeiten:

Zerfetzen

Pulverisieren

Niedertrampeln

Irdenes Bollwerk

Blutgeheul

Versteinern

Die besten Klassen im aktuellen Ranking

Natürlich gibt es auch zwischen den Klassen Unterschiede, was die Gesamtpunkte im Gauntlet betrifft. Nachfolgend listen wir euch die Klassen in einem aktuellen Ranking (Stand: 9. März) in Softcore und Hardcore auf:

Softcore-Ranking:

Zauberer: 1.243.304 Punkte

Barbar: 1.082.550 Punkte

Druide: 993.600 Punkte

Jäger: 988.240 Punkte

Totenbeschwörer: 945.393 Punkte

Hardcore-Ranking:

Zauberer: 1.205.555 Punkte

Barbar: 960.112 Punkte

Totenbeschwörer: 864.596 Punkte

Jäger: 802.612 Punkte

Druide: 778.762 Punkte

Wie sich das in den restlichen Tagen bis zum Wechsel des Dungeons und auch in den nächsten Wochen in den Prüfungen entwickelt, bleibt abzuwarten. Spannend ist aber, dass sich offenbar mehrere Klassen aus den besten Builds für die Gauntlets bedienen. Die stärksten Builds findet ihr in unserer Tier List für das Endgame in Season 3 von Diablo 4.