Diablo 4: Jäger Build mit Sperrfeuer – Macht euch zu einem Kämpfer für jede Situation im Endgame

Der Jäger bietet in Diablo 4 mit seinem Sperrfeuer-Build die Möglichkeit im Nah- und Fernkampf perfekt zu performen und tödlich zu sein. Wir zeigen euch einen starken Build mitsamt Paragon und notwendigen Skills hier in unserer Übersicht.

Was ist das für ein Build? Mit diesem Build seid ihr auf allen Gebieten nützlich. Ob ihr nun gegen einzelne härtere Gegner oder ganze Gruppen kämpft, eure Skills machen es möglich. Wichtig hierfür ist „Einstich“ und „Sperrfeuer“. Das sind eure beiden Hauptattacken, die ihr zusätzlich mit Infusionen stärkt.

Dieser Build lohnt sich vor allem für die Sorte von Jägern, die sich nicht gerne auf eine Reichweite und Attacke beschränken wollen und Lust auf Abwechslung haben.

Dieser Build stammt von der Seite maxroll.gg und wurde ins Deutsche übersetzt.

Pro leicht zu meistern

Ein Alleskönner

sehr vielseitig Contra jongliert mit Abklingzeiten

verlässt sich Stark auf Infusionen

Nahkampfreichweite, wenn ihr einzelne Gegner vernichten wollt

Alle Pfeile zu treffen ist schwer

Jäger Build mit Sperrfeuer – Skills und Tipps

Diese aktiven Skills braucht ihr:

Einstich – Rang 1 Verbesserter Einstich Fundamentaler Einstich

Sperrfeuer – Rang 5 Verbessertes Sperrfeuer Weiterentwickeltes Sperrfeuer

Schattenschritt – Rang 1 Verbesserter Schattenschritt Disziplinierter Schattenschritt

Preschen – Rang 1 Verbessertes Preschen Diszipliniertes Preschen

Schatteninfusion – Rang 1 Verbesserte Schatteninfusion Vermengte Schatteninfusion

Kälteinfusion – Rang 1 Verbesserte Kälteinfusion Gemischte Kälteinfusion



Diese passiven Skills braucht ihr:

Zäh – Rang 3

Labende Schläge – Rang 3

Waffenbeherrschung – Rang 3

Ausnutzen – Rang 3

Bösartigkeit – Rang 3

Präzisionsinfusion – Rang 3

Frostige Finesse – Rang 3

Anregung – Rang 3

Adrenalinrausch – Rang 1

Hast – Rang 3

Präzision

Diese Spezialisierung braucht ihr:

Kombopunkte

So spielt ihr den Build: Ihr nutzt euren Schattenschritt, um euch in den Kampf zu begeben. Nun nutzt ihr euren Einstich, bis ihr 3 Kombopunkte aufgebaut habt. Solltet ihr vor einer Horde von Gegnern stehen, aktiviert ihr immer eure Schatteninfusion und ballert mit eurem Sperrfeuer in die Menge. So sorgt ihr für eine Menge an AoE-Damage.

Nun wechselt ihr eure Position mit Preschen und aktiviert eure Kälteinfusion und ballert erneut mit Sperrfeuer auf eure Gegner.

Solltet ihr gegen Bosse kämpfen, dann wechselt ihr die Rotation und aktiviert zuerst die Kälte- und dann die Schatteninfusion.

Beachtet, dass ihr bei euren Infusionen auch eure mobilen Skills damit belegt. Verschwendet also zuerst all eure Aufladungen der Infusion mit Sperrfeuer, bevor ihr euch mit Preschen oder Schattenschritt hinfort bewegt.

Jäger Sperrfeuer Build: Paragon und Glyphen

Diese Paragon-Bretter braucht ihr:

Schwäche Ausnutzen

Unheimliches Kopfgeld

Jägerhandwerk

Keine Zeugen

Diese Glyphen braucht ihr:

Besonnen (Start)

Kampf (Schwäche Ausnutzen)

Infusion (Unheimliches Kopfgeld)

Ferne (Jägerhandwerk)

Ausbeuten (Keine Zeugen)

Sperrfeuer Build fürs Endgame: Legendarys, Gems & Werte

Diese Legendarys & Uniques braucht ihr:

Betrügerischer Aspekt (Lubans Ruhe, Scosglen) – Helm

Aspekt der Macht (Düsterkluft, Trockensteppe) – Brustschutz

Schneller Aspekt (Vergrabene Hallen, Trockensteppe) – Handschuhe

Aspekt des Ungehorsams (Hallen der Verdammten, Kehjistan) – Beinschutz

Zerfleischers Aspekt (muss gefunden werden) – Stiefel

Klingenmeisters Aspekt (Altstein, Scosglen) – Armbrust

Beschleunigender Aspekt (muss gefunden werden) – Schwert

Aspekt der Verderbnis (Zuflucht des Abtrünnigen, Kehjistan) – Schwert

Aspekt der abzweigenden Salven (Schattenfall, Hawezar) – Ring

Aspekt der Erwartungsvollen (Tiefenwurzel, Scosglen) – Ring

Rachsüchtiger Aspekt (Inferno, Kehjistan) – Amulett

Die Eingänge zu den Dungeons findet ihr auf unserer interaktiven Karte für Diablo 4.

Diese Gems solltet ihr sockeln:

Waffen: Smaragd

Rüstung: Topas

Schmuck: Schädel

Die besten Attribute:

Geschicklichkeit Stärke Intelligenz Willenskraft

Die besten sekundären Werte:

Glückstrefferchance Kritischer Trefferschaden Schaden gegen verwundbare, nahen und Gegnern, die an Kontrollverlust leiden

Weitere, detaillierte Tipps zur Verbesserung findet ihr hier:

Diablo 4: Damage Buckets bestimmen, wie stark ihr seid – So funktionieren sie