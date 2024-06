Ein Spieler verändert in Diablo 4 eine simple Einstellung seiner Grafikkarte und will nie wieder zurück

Alles zur neuen Diablo-Erweiterung: Diablo 4 bekommt noch 2024 seine erste Erweiterung Vessel of Hatred, oder zu Deutsch: Gefäß des Hasses. MeinMMO liefert alle Informationen zum Release des DLCs, den Inhalten und dem Preis: Vessel of Hatred: Alle Infos zur ersten Erweiterung von Diablo 4

Diablo 4: Spieler meistert den neuen Endgame-Dungeon in 1 Minute, besiegt Gegner auf Level 199 – So hat er es gemacht

Gibt es auch einen Nachteil? Ja, denn „NVIDIA Freestyle“ funktioniert nicht mit Grafikkarten der Konkurrenz, was jetzt aber auch nicht wirklich überraschend ist. Eine Nachschärfung von Grafiken oder benutzerdefinierte Farbanpassungen gibt es auch in AMDs Adrenalin-Software, die Optionen bei Nvidia sind aber auf jeden Fall umfangreicher.

Hiermit könnt ihr direkt im Spiel verschiedene Filter über eure Spiele legen: So könnt ihr etwa Farbe und Sättigung im Spiel anpassen, ohne die Spieleinstellungen selbst zu nutzen. Welche Spiele unterstützt werden, könnt ihr direkt bei Nvidia in einer offiziellen Liste nachlesen. Doch Vorsicht: Die Liste ist sehr umfangreich.

Was steckt hinter der Funktion? Hinter der Einstellung steckt eine Funktion, die sich „NVIDIA Freestyle-Filter“ nennt. Das ist eine Option, die Nvidia in seine GeForce Experience -Software und in das Overlay der Software integriert hat.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

