Spieler entdecken Bug in LoL, der euch den Sieg rauben kann – „Hat mich die Midlane gekostet“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie geht es jetzt weiter? Riot Games hat den Fehler bereits zur Kenntnis genommen und arbeitet bereits an einer Lösung. In den neuesten Patch Notes 14.8 auf ihrer Website ist bisher noch nichts zu dem Fehler beschrieben, daher bleibt es abzuwarten, wann der Fehler behoben wird.

Weitere Spieler beschreiben im Thread auf Reddit ähnliche Probleme oder haben genau diesen Bug reproduziert und bestätigen den zuvor geschilderten Vorfall. So schilderte ein Spieler in dem Thread , dass ihn dieser Bug die Midlane gekostet habe .

Wie ist der Bug aufgefallen? In einem Subreddit zu League of Legends berichtet ein Spieler von dem Vorfall. Er wollte eigentlich auf der Top Lane spielen, nahm aber versehentlich Smite als sekundären Beschwörungszauber.

Um welchen Bug handelt es sich? In League of Legends gab es schon immer lästige Bugs, doch Spieler haben nun einen entdeckt, der euch die Runde kosten kann. Der Bug tritt auf, wenn ihr beim Start des Spiels versehentlich ein Item kauft, das eigentlich für Jungler gedacht ist.

In League of Legends ist ein Bug aufgetreten, der Spieler betrifft, die versehentlich Jungler-Items kaufen, während sie auf einer Lane spielen. Dies führt dazu, dass sie für den Rest des Spiels weniger Erfahrungspunkte in LoL erhalten.

